Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Тетяна Юркевічус (ліворуч) потрапила до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді

Юркевічус набрала 20 очок та зібрала 18 підбирань

Форвардиня збірної України з баскетболу Тетяна Юркевічус провела яскравий поєдинок в чемпіонаті Ізраїлю, в якому її «Хапоель» Беер-Шева обіграв «Маккабі» Кармель 76:66. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Юркевічус провела на майданчику 37 хвилин, за які набрала 20 очок (6/11 двоочкові, 2/6 триочкові, 2/3 штрафні), зібрала 18 підбирань, зробила 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 4 втратах та 3 фолах.

«Хапоель» Беер-Шева виграв перший матч в сезоні після чотирьох поразок. Команда займає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. «Маккабі» Кармель через поразку втратив друге місце.

Тетяна Юркевічус потрапила до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХІТ (Україна) – «Форца» (Північна Македонія) – 10:2 (5:1)
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
Вчора, 11:35
Денис Куций та Євген Гордієнко обслуговуватимуть поєдинки команд групи 2 та 6
Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги чемпіонів із футзалу
29 жовтня, 11:42
Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В
Стали відомі суперники збірної України на Євро-2026 із футзалу
24 жовтня, 12:49
При жеребкуванні УЄФА розведе по різних групах нашу команду та Білорусь
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
24 жовтня, 10:09
Україна не змогла вийти до фіналу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у півфіналі поступилася Іспанії
4 жовтня, 11:02
За словами Рубан, жіноча збірна Україна стикається з організаційними складнощами
Гравчиня збірної України розкритикувала національну Асоціацію за ставлення до жіночого футзалу
3 жовтня, 15:01
Україна продовжує боротьбу за золото чемпіонату Європи
Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу
3 жовтня, 09:57
Україна продовжує боротьбу на Євро-2025 (U-19) із футзалу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу
1 жовтня, 22:16
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
1 жовтня, 14:19

Новини

Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус оформила дабл-дабл у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі
Школяр, який врятував людей після ракетного удару, став лауреатом премії «Скарб нації 2025»
Школяр, який врятував людей після ракетного удару, став лауреатом премії «Скарб нації 2025»
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
ЗСУ на фронті ліквідували дворазового призера чемпіонату Росії з боксу
МОК поставив під питання майбутнє Олімпійських Ігор з кіберспорту
МОК поставив під питання майбутнє Олімпійських Ігор з кіберспорту

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua