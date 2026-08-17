«Полісся» та «Зоря» ефектно закрили третій тур УПЛ

«Полісся» та «Зоря» забили три голи у грі УПЛ

«Зоря» здобула вольову перемогу над «Поліссям» у матчі УПЛ з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

«Полісся» активніше розпочало поєдинок і вже на 16-й хвилині вийшло вперед. Під час одного з епізодів Велетень отримав м'яч на лівому фланзі та виконав простріл до штрафного. Після рикошету м'яч опинився у Федора, який із близької відстані точно пробив у ближній кут. Господарі продовжили контролювати гру та регулярно проводили позиційні атаки. Але на 23-й хвилині у «Зорі» був свій момент, коли Попара скинув м'яч під удар Глущенку, але Бущан впорався з небезпечним пострілом і перевів його за межі поля. Ще кілька нагод в обох команд виникли перед перервою, проте рахунок залишився незмінним.

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Після поновлення гри «Зоря» почала частіше загрожувати воротам суперника. На 59-й хвилині Нестеренко отримав передачу на правому фланзі, увійшов до штрафного та пробив у ближній кут. Бущан відбив удар, однак першим на добиванні опинився Глущенко, який спрямував м'яч у дальній кут і зрівняв рахунок. На цьому гості не зупинилися і вже за чотири хвилини гості вийшли вперед. Після вибивання Бущана м'яч опинився в центрі поля, де Башич продовжив атаку, а Нестеренко отримав можливість для удару. Його постріл пройшов під воротарем «Полісся», і рахунок став 1:2.

Господарі не припинили пошук моментів для відповіді. Бабенко небезпечно пробивав низом після передачі з лівого флангу, але Рибак врятував «Зорю». Наприкінці зустрічі Крушинський також перевірив воротаря ударом із гострого кута. «Полісся» намагалося відігратися до фінального свистка, тоді як «Зоря» отримувала простір для контратак. На 90+2 хвилині Слесар мав можливість поставити крапку в матчі, але після виходу на правий фланг завершив атаку ударом у Бущана. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Зорі» з рахунком 2:1.

Українська Прем'єр-ліга. Третій тур

«Полісся» – «Зоря» 2:1 (1:0)

Голи: Федор (16) – Глущенко (59), Нестеренко (63)

Нагадаємо, що минулого ігрового тижня «Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги.