Мрія українських уболівальників здійсниться: Світоліна та Монфіс зіграють разом на US Open
Сімейний тандем Світоліної та Монфіса уперше зіграє разом у змішаних парах на турнірах серії Грендслем
Організатори US Open 2026 оголосили частину учасників основної сітки турніру змішаних пар. Серед них опинилися і лідерка українського тенісу Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Про це повідомляє «Главком».
Довгоочікуваний дебют Світоліної та Монфіса
Багато вболівальників роками ставили питання: «Чи зіграють на якомусь турнірі разом Еліна Світоліна та Гаель Монфіс?». Хоча на виставкових змаганнях вони це робили неодноразово, на рівні офіційних турнірів таких ігор у них ще не було. Піднімалася ця тема і на пресконференціях різних турнірів. Зовсім нещодавно Еліна Світоліна анонсувала, що вона з чоловіком будуть пробувати подати свою кандидатуру на wild card (спеціальне запрошення від організаторів) на US Open.
І організатори їм його таки надали! Українсько-французький тандем отримав запрошення одразу в основну сітку турніру, оминувши кваліфікацію. Разом з ними такий привілей отримали чинні чемпіони Сара Еррані та Андреа Вавассорі, італійсько-канадський тандем Александри Еали та Фелікса Оже-Альяссіма, канадсько-американський тандем Лейли Фернандес та Френсіса Тьяфо, а також пара других ракеток світу Тейлор Таунсенд (у жіночому парному розряді) та Александра Зверєва (у чоловічому одиночному розряді).
Повний перелік учасників основної сітки станом на зараз
- Новак Джокович/Аріна Соболенко
- Олена Рибакіна/Тейлор Фріц
- Даниїл Мєдвєдєв/Діана Шнайдер
- Іга Свьонтек/Каспер Рууд
- Белінда Бенчич/Флавіо Коболлі
- Аманда Анісімова/Лернер Тьєн
- Сара Еррані/Андреа Вавассорі
- Александра Еала/Фелікс Оже-Альяссім
- Лейла Фернандес/Френсіс Тьяфо
- Тейлор Таунсенд/Александр Зверєв
- Еліна Світоліна/Гаель Монфіс
Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк має шанс дебютувати на американському мейджорі у змішаних парах. Вона та Лоренцо Музетті наразі очікують своє запрошення або в основну сітку, або в кваліфікацію.
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