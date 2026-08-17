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Мрія українських уболівальників здійсниться: Світоліна та Монфіс зіграють разом на US Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Мрія українських уболівальників здійсниться: Світоліна та Монфіс зіграють разом на US Open
Для Гаеля Монфіса US Open стане останнім Грендслемом у професійній кар'єрі
фото: відкриті джерела

Сімейний тандем Світоліної та Монфіса уперше зіграє разом у змішаних парах на турнірах серії Грендслем

Організатори US Open 2026 оголосили частину учасників основної сітки турніру змішаних пар. Серед них опинилися і лідерка українського тенісу Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Про це повідомляє «Главком».

Довгоочікуваний дебют Світоліної та Монфіса

Багато вболівальників роками ставили питання: «Чи зіграють на якомусь турнірі разом Еліна Світоліна та Гаель Монфіс?». Хоча на виставкових змаганнях вони це робили неодноразово, на рівні офіційних турнірів таких ігор у них ще не було. Піднімалася ця тема і на пресконференціях різних турнірів. Зовсім нещодавно Еліна Світоліна анонсувала, що вона з чоловіком будуть пробувати подати свою кандидатуру на wild card (спеціальне запрошення від організаторів) на US Open. 

І організатори їм його таки надали! Українсько-французький тандем отримав запрошення одразу в основну сітку турніру, оминувши кваліфікацію. Разом з ними такий привілей отримали чинні чемпіони Сара Еррані та Андреа Вавассорі, італійсько-канадський тандем Александри Еали та Фелікса Оже-Альяссіма, канадсько-американський тандем Лейли Фернандес та Френсіса Тьяфо, а також пара других ракеток світу Тейлор Таунсенд (у жіночому парному розряді) та Александра Зверєва (у чоловічому одиночному розряді). 

Повний перелік учасників основної сітки станом на зараз

  • Новак Джокович/Аріна Соболенко
  • Олена Рибакіна/Тейлор Фріц
  • Даниїл Мєдвєдєв/Діана Шнайдер
  • Іга Свьонтек/Каспер Рууд 
  • Белінда Бенчич/Флавіо Коболлі
  • Аманда Анісімова/Лернер Тьєн
  • Сара Еррані/Андреа Вавассорі
  • Александра Еала/Фелікс Оже-Альяссім
  • Лейла Фернандес/Френсіс Тьяфо
  • Тейлор Таунсенд/Александр Зверєв
  • Еліна Світоліна/Гаель Монфіс

Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк має шанс дебютувати на американському мейджорі у змішаних парах. Вона та Лоренцо Музетті наразі очікують своє запрошення або в основну сітку, або в кваліфікацію. 

Теги: Еліна Світоліна Марта Костюк Новак Джокович Аріна Соболенко Тейлор Таунсенд Аманда Анісімова Лейла Фернандес Александр Зверєв Ґаель Монфіс

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