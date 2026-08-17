Мрія українських уболівальників здійсниться: Світоліна та Монфіс зіграють разом на US Open

Сімейний тандем Світоліної та Монфіса уперше зіграє разом у змішаних парах на турнірах серії Грендслем

Організатори US Open 2026 оголосили частину учасників основної сітки турніру змішаних пар. Серед них опинилися і лідерка українського тенісу Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Про це повідомляє «Главком».

Довгоочікуваний дебют Світоліної та Монфіса

Багато вболівальників роками ставили питання: «Чи зіграють на якомусь турнірі разом Еліна Світоліна та Гаель Монфіс?». Хоча на виставкових змаганнях вони це робили неодноразово, на рівні офіційних турнірів таких ігор у них ще не було. Піднімалася ця тема і на пресконференціях різних турнірів. Зовсім нещодавно Еліна Світоліна анонсувала, що вона з чоловіком будуть пробувати подати свою кандидатуру на wild card (спеціальне запрошення від організаторів) на US Open.

І організатори їм його таки надали! Українсько-французький тандем отримав запрошення одразу в основну сітку турніру, оминувши кваліфікацію. Разом з ними такий привілей отримали чинні чемпіони Сара Еррані та Андреа Вавассорі, італійсько-канадський тандем Александри Еали та Фелікса Оже-Альяссіма, канадсько-американський тандем Лейли Фернандес та Френсіса Тьяфо, а також пара других ракеток світу Тейлор Таунсенд (у жіночому парному розряді) та Александра Зверєва (у чоловічому одиночному розряді).

Повний перелік учасників основної сітки станом на зараз

Новак Джокович/Аріна Соболенко

Олена Рибакіна/Тейлор Фріц

Даниїл Мєдвєдєв/Діана Шнайдер

Іга Свьонтек/Каспер Рууд

Белінда Бенчич/Флавіо Коболлі

Аманда Анісімова/Лернер Тьєн

Сара Еррані/Андреа Вавассорі

Александра Еала/Фелікс Оже-Альяссім

Лейла Фернандес/Френсіс Тьяфо

Тейлор Таунсенд/Александр Зверєв

Еліна Світоліна/Гаель Монфіс

Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк має шанс дебютувати на американському мейджорі у змішаних парах. Вона та Лоренцо Музетті наразі очікують своє запрошення або в основну сітку, або в кваліфікацію.