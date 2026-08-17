«Марсель» позбавив гравця капітанської пов'язки після відмови від трансферу

Упертість П'єра-Еміля Гейб'єрга дуже не сподобалася керівництву клубу

Французький клуб «Марсель» позбавив 31-річного данського півзахисника П'єра-Еміля Гейб'єрга капітанської пов'язки після того, як він відмовився від переходу в англійський «Ньюкасл». Про його результати повідомляє «Главком».

Невдоволення діями гравця

Клуби вже погодили трансфер данця за £15 мільйонів, однак на фінальному етапі переговорів сам Гейб'єрг вирішив залишитися у Франції та не погодився на особисті умови контракту з «Ньюкаслом». Для «Марселя» це стало серйозним ударом, адже керівництво розраховувало на отримані від продажу кошти для скорочення зарплатної відомості та покращення фінансового становища команди.

За даними французьких ЗМІ, власник клубу Френк Маккорт вкрай негативно сприйняв рішення футболіста. Попри те, що Гейб'єрг залишається гравцем «Марселя», керівництво фактично продемонструвало, що більше не розглядає його як лідера команди. Показовим у цьому став товариський матч проти мадридського «Атлетіко». Гейб'єрг вийшов у стартовому складі, однак капітанську пов'язку отримав Тімоті Веа. За повідомленнями ЗМІ, повернення данця до статусу капітана наразі виглядає малоймовірним.

Водночас ситуація може завершитися відходом Гейб'єрга з клубу вже цього літа. За його ситуацією стежить «Мілан», який готовий розглянути трансфер, якщо півзахисник остаточно вирішить залишити Марсель.

Складнощі «Ньюкасла»

Не все добре складається і для англійського клубу. Для нього зрив угоди з Гейб'єргом став ще однією проблемою під час складного міжсезоння. «Ньюкасл» уже втратив кількох важливих футболістів: Бруну Гімараеша, який перейшов до «Арсеналу», Ентоні Гордона, котрий опинився в «Барселоні», та Сандро Тоналі, який продовжив кар'єру в «Тоттенгемі». Додатковим ударом стала відставка Едді Гау 31 липня.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Ванат і Циганков відмовилися грати за «Жирону». У матчі першого туру Сегунди сезону 2026/27 між «Жироною» та «Леганесом», який відбувся 16 серпня, жоден із українських футболістів каталонського клубу не вийшов на поле.