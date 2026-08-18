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Ла Ліга 2026/27 стартувала: усі результати першого туру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ла Ліга 2026/27 стартувала: усі результати першого туру
«Севілья» ударно розпочала сезон, мінімально обігравши фіналіста одного з єврокубків
фото: ФК «Севілья»

Перші ігри нового сезону подарували кілька сенсацій 

В Іспанії стартували перші матчі одного з найсильніших футбольних чемпіонатів світу – Ла Ліги. Про те, як склалися перші ігри, повідомляє «Главком».

Найцікавіші матчі туру

Старт сезону виявився справді епічним для «Алавеса» та кошмарним для «Хетафе». Гості ще в першому таймі суттєво ускладнили собі завдання через дисциплінарні проблеми. Одразу три футболісти «Хетафе» отримали жовті картки, а Кіко Феменія був вилучений за небезпечний підкат. «Алавес» отримав чисельну перевагу та скористався нею. На 73-й хвилині рахунок відкрив Теналья, а ще два голи господарі забили вже у компенсований час. У підсумку «Алавес» здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Проте найбільшу увагу привернули матчі за участю команд, які минулого сезону представляли Іспанію в єврокубках. Особливо цікавим було протистояння фіналіста Ліги конференцій «Райо Вальєкано» із «Севільєю». Мадридці потужно розпочали зустріч і двічі відправляли м'яч у ворота суперника ще до перерви, хоча другий гол був скасований. У другому таймі «Райо» вже не створював стільки моментів, натомість «Севілья» поступово перехопила ініціативу. На 52-й хвилині гості зрівняли рахунок, а вже на сьомій компенсованій хвилині Пеке забив переможний м'яч і приніс «Севільї» три очки.

Не менш цікаво було стежити за поверненням до еліти «Расінга» із Сантандера, який минулого сезону виграв другий дивізіон Іспанії. Дебютант був близьким до сенсації у матчі проти «Вільярреала», який минулого сезону виступав у Лізі чемпіонів. «Расінг» шокував суперника двома швидкими голами, однак «Вільярреал» ще до перерви зумів відновити рівновагу. У підсумку команди зіграли результативну нічию 2:2.

Другий тур Ла Ліги стартує вже 20 серпня. Саме в ньому на внутрішній арені цього сезону вперше зіграють «Реал» та «Барселона». Окрім грандів, свої матчі проведуть і низка інших команд, тож наступний тур обіцяє бути не менш цікавим.

Ла Ліга 2026/2027. Перший тур 

«Хетафе» – «Алавес» 0:3 (0:0)

  • Голи: Теналья (73), Діас (90+1), Родрігес (90+4)

«Севілья» – «Райо Вальєкано» 2:1 (0:1)

  • Голи: Гуріді (52), Пеке (90+7) – Гарсія (4)

«Расінг Сантандер» – «Вільярреал» 2:2 (2:2)

  • Голи: Мартін (21), Мартінес (34) – Гує (45), Пепе (45+1)

«Еспаньйол» – «Леванте» 3:0 (2:0)

  • Голи: Фернандес Хаен (5, 40), Долан (80)

«Депортиво» – «Ельче» 1:1 (1:0)

  • Голи: Обамеянг (21) – Агуадо (76)

Нагадаємо, що у матчі першого туру Сегунди сезону 2026/27 між «Жироною» та «Леганесом», який відбувся 16 серпня, жоден із українських футболістів каталонського клубу не вийшов на поле.

Теги: Ла Ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Хетафе» ФК «Севілья» ФК Вільярреал ФК «Райо Вальєкано»

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