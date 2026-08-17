Жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом на Євро-2026

На Чемпіонаті Європи українки виступатимуть у групі В, матчі якої відбудуться у Брно (Чехія)

Україна розпочне Євро матчем проти Болгарії

Стало відомо, хто представлятиме Україну на жіночій континентальній першості з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Volleyball.ua.

Порівняно зі складом жіночої збірної України на третій тиждень Ліги націй, у заявці на Чемпіонат Європи 2026 відбулася одна зміна: замість Марти Федик до складу команди увійшла Андріана Павлик.

Загалом головний тренер української команди матиме у своєму розпорядженні 14 волейболісток.

Склад жіночої збірної України з волейболу на Чемпіонат Європи 2026:

пасуючі: Дар’я Шаргородська («Virtus Le Cannet «, Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»);

діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина);

догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берел», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («Ополе” Польща);

центральні блокуючі: Світлана Дорсман («Хьюстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкина («Торей Ерроуз «, Японія), Кіма Жаркова («Балта»);

ліберо: Аріна Бойко (DH Volley, Азербайджан), Аліка Луценко («Мелець», Польща).

Україна розпочне Євро матчем проти Болгарії

На Чемпіонаті Європи 2026 українки виступатимуть у групі В, матчі якої відбудуться у Брно (Чехія). Перший поєдинок команда проведе 21 серпня о 18:00 проти Болгарії.

Також Україна зіграє з Грецією, Австрією, Чехією та Сербією.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.