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Жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом на Євро-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України з волейболу визначилася зі складом на Євро-2026
На Чемпіонаті Європи українки виступатимуть у групі В, матчі якої відбудуться у Брно (Чехія)
фото: FIVB

Україна розпочне Євро матчем проти Болгарії

Стало відомо, хто представлятиме Україну на жіночій континентальній першості з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Volleyball.ua

Порівняно зі складом жіночої збірної України на третій тиждень Ліги націй, у заявці на Чемпіонат Європи 2026 відбулася одна зміна: замість Марти Федик до складу команди увійшла Андріана Павлик.

Загалом головний тренер української команди матиме у своєму розпорядженні 14 волейболісток.

Склад жіночої збірної України з волейболу на Чемпіонат Європи 2026:

  • пасуючі: Дар’я Шаргородська («Virtus Le Cannet «, Франція), Станіслава Парфьонова («Буковинка»);
  • діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Бешикташ», Туреччина);
  • догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берел», Казахстан), Валерія Нудьга («Мерінос», Туреччина), Андріана Павлик («Ополе” Польща);
  • центральні блокуючі: Світлана Дорсман («Хьюстон», США), Уляна Котар («Девелопрес», Польща), Діана Мелюшкина («Торей Ерроуз «, Японія), Кіма Жаркова («Балта»);
  • ліберо: Аріна Бойко (DH Volley, Азербайджан), Аліка Луценко («Мелець», Польща).

Україна розпочне Євро матчем проти Болгарії

На Чемпіонаті Європи 2026 українки виступатимуть у групі В, матчі якої відбудуться у Брно (Чехія). Перший поєдинок команда проведе 21 серпня о 18:00 проти Болгарії.

Також Україна зіграє з Грецією, Австрією, Чехією та Сербією.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: волейбол

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