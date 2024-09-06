Кріштіану Роналду забив гол та встановив унікальне досягнення

Роналду відзначився 114-м голом за збірну Португалії, який також став 900-м у кар'єрі футболіста

Португалець Кріштіану Роналду встановив новий рекорд футболу, першим в історії забивши 900 голів. Про це пише Суспільне.

Це сталося під час домашнього поєдинку збірної Португалії у дивізіоні А Ліги націй, у якому команда переграла Хорватію (2:1).

Португалія відкрила рахунок вже на сьомій хвилині поєдинку зусиллями правого захисника Діогу Далота – він відзначився з передачі Бруну Фернандеша. Роналду же подвоїв перевагу команди під кінець першого тайму – забив м'яч під поперечину після навісного пасу Нуну Мендеша.

Хорватія відігралась сімома хвилинами пізніше – другим м'ячем (на цей раз у свої ворота) відзначився Діогу Далот. Проте на фінальний рахунок поєдинку це не повпливало: Португалія виграла 2:1.

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Таким чином, Роналду відзначився 114-м голом за збірну Португалії, який також став 900-м у кар'єрі футболіста. Раніше цього не досягав жоден гравець в історії футболу.

Список кращих бомбардирів в історії футболу:

Кріштіану Роналду, Португалія – 900 голів (роки кар'єри: 2002 – зараз) Ліонель Мессі, Аргентина – 838 (2004 – зараз) Пеле, Бразилія – 762 (1957-1977) Ромаріо, Бразилія – 755 (1985-2007) Ференц Пушкаш, Угорщина – 724 (1943-1966) Йозеф Біцан, Чехія – 722 (1931-1955) Джиммі Джонс, Північна Ірландія – 648 (1947-1964) Роберт Левандовскі, Польща – 635 (2008 – зараз) Герд Мюллер, Німеччина – 634 (1964-1981) Джо Бембрік, Північна Ірландія – 629 (1926-1943)

Нагадаємо, раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду створив власний YouTube-канал «UR Cristiano». Всього за перші півтори години після запуску канал отримав понад 1 мільйон підписників, що є рекордом платформи.