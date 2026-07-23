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Київський «Сокіл» завершив процедуру злиття з польським клубом «Сянок»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Київський «Сокіл» завершив процедуру злиття з польським клубом «Сянок»
«Сокіл» у новому сезоні гратиме одразу у двох чемпіонатах – України та Польщі
фото: ФХУ

Олег Шафаренко: Плануємо паралельну участь як у польському чемпіонаті, так і українській першості

Хокейний клуб «Сокіл» завершив процедуру злиття з польським клубом «Сянок» і виступатиме під своєю рідною назвою у чемпіонаті України, та під назвою ХК «Сянок» – в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. Про це повідомляє «Главком» з поисланням на Суспільне Спорт.

Причиною об’єднання команд стали фінансові труднощі польського клубу. Міська влада не знайшла місцевого інвестора, проте уникнула зникнення завдяки співпраці з партнерами, пов’язаними з київським клубом. Бюджет оновленого проекту становитиме близько 1 мільйона євро.

«Сянок» залишиться польським клубом, а український клуб надаватиме фінансову підтримку. Назва «Сокола» не буде в офіційних документах чемпіонату Польщі, але використовуватиметься у комерційних та маркетингових компонентах діяльності «Сянока».

«Є вже розуміння про польських гравців, я буду з усіма хокеїстами працювати, буде професійний підхід. Це стосується і молодих виконавців. Зрозуміло, що маю пройти певний відбір, я маю отримати інформацію при перегляді. Але вже зараз є виконавці, готові підписати контракт, які виступають за національну чи молодіжну збірну Польщі. А усе інше покаже тренувальний процес та роботу на льоду.

Ми плануємо паралельну участь як у польському чемпіонаті, так і українській першості, тому хочеться створити такі умови роботи, щоб українським гравцям було цікаво змагатися на два турніри одночасно. Думаю, що наші молоді виконавці частіше залучатимуться до чемпіонату України, досвідчені хокеїсти будуть більше грати в польському турнірі. Ну і на домашніх матчах, які відбуватимуться у Києві, також плануємо залучати найсильніших хокеїстів», – розповів головний тренер «Сокола Олег Шафаренко.

«Сокіл» паралельно братиме участь у чемпіонаті України та Континентальному кубку, де у першому раунді зіграє з «Енергією» Електренай з Литви, латвійським «Мого» та «Хакою» з Іспанії. Підготовку до нового сезону кияни розпочнуть 18 серпня.

Нагадаємо, «Сокіл» став чемпіоном України-2025/26. Команда Олега Шафаренка у фіналі плейоф здолала «Кременчук» (рахунок у серії – 4:1). Для киян цей титул став 16-м в історії розіграшів чемпіонату України.

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Теги: хокей ХК Сокіл

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