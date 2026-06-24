Хаукеланд у складі збірної Норвегії став бронзовим призером Чемпіонату світу, який проходив цього року у Швейцарії

Хаукеланд підписав із клубом російської Континентальної хокейної ліги (КХЛ) дворічний контракт

Норвезький воротар російського «Трактора» Хенріка Хаукеланда більше не зможе грати за хокейну збірну своєї країни. Як інформує «Главком», про це пропагандистам розповів генеральний секретар Норвезької хокейної спілки Петтер Салстен.

Хаукеланд підписав із клубом російської Континентальної хокейної ліги (КХЛ) дворічний контракт. Попередньою командою 31-річного воротаря був німецький «Штраубінг».

«Хенрік не зможе виступати за збірну Норвегії під час своєї гри в Росії згідно з рішенням керівництва федерації. Хенрік не з тих, кого потрібно вмовляти, це було його рішення», – відповів Салстен на запитання, чи вмовляли хокеїста на Батьківщині відмовитися від переходу до КХЛ.

Хаукеланд у складі збірної Норвегії став бронзовим призером Чемпіонату світу, який проходив цього року у Швейцарії. Він був визнаний найкращим голкіпером турніру.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: