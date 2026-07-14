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Екскапітану юнацької збірної Росії з хокею світить в'язниця за шахрайство

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Екскапітану юнацької збірної Росії з хокею світить в'язниця за шахрайство
Олександр Хованов у 15 років, будучи капітаном юнацької збірної Росії, взяв бронзу на ІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх

Перше засідання у справі Хованова суд призначив на 14 липня

Колишньому капітану юнацької збірної Росії з хокею Олександру Хованову, як інформують пропагандисти, пред'явлені звинувачення у шахрайстві у великому та особливо великому розмірах. Про це повідомляє «Главком».

Перше засідання у справі Хованова суд призначив на 14 липня.

До поліції звернулися батьки юних хокеїстів із різних міст Саратовської області. За словами потерпілих, фігурант зібрав гроші на спортивні форми, які взявся привезти із Фінляндії. Через рік обіцянка залишилася невиконаною, а гроші батькам Хованов не повернув.

Олександр Хованов у 15 років, будучи капітаном юнацької збірної Росії, взяв бронзу на ІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх. Потім спортсмен виграв срібло молодіжного Чемпіонату світу.

У 2018 році хокеїста обрала «Міннесота Уайлд» у третьому раунді драфту НХЛ. Хованов виступав за клуби в Росії та Білорусі.

У жовтні 2025 року форварда запросили до французького «Англету». Коли стало відомо про можливі злочини Хованова, клуб розірвав контракт. Хокеїст повернувся до Вольська.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: хокей росія

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