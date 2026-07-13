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Понад два десятиліття очікування. Україна повернулася до елітного дивізіону Євро з хокею на траві

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Понад два десятиліття очікування. Україна повернулася до елітного дивізіону Євро з хокею на траві
Основну частину збірної складають вихованиці «Сумчанки», яка відзначається високими результатами на клубному рівні
фото: Eurohockey

Синьо-жовті провели чудовий кваліфікаційний турнір 

Жіноча національна збірна України з хокею на траві здобула путівку до найсильнішого дивізіону Чемпіонату Європи та наступного літа виступить на EuroHockey Championship 2027 у Лондоні. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до еліти 

Українки продемонстрували впевнену гру протягом усього кваліфікаційного турніру. На стадії 1/4 фіналу збірна України перемогла Швейцарію з рахунком 3:1, після чого у вирішальному півфіналі зустрілася з командою Польщі.

Перша половина матчу минула в рівній боротьбі. Українська команда частіше володіла ініціативою, однак тривалий час суперницям не вдавалося створити небезпечні моменти біля воріт одна одної. Рахунок було відкрито у третій чверті. Марта Чуєвич виконала довгу передачу зі своєї половини поля на Ганну Вохну, яка вийшла на ударну позицію та переграла воротарку збірної України Аліну Фадєєву.

Українки швидко відновили рівновагу. Анастасія Шишина пройшла правим флангом до лицьової лінії та віддала передачу на Софію Басанець, яка переправила м'яч у ворота. А за кілька секунд до завершення третьої чверті збірна України заробила штрафний кутовий. Після рикошету Ольга Гончаренко ефектним ударом з льоту відправила м'яч у сітку та вивела свою команду вперед.

У заключній чверті польська збірна намагалася відігратися та влаштувала штурм українських воріт. Наприкінці зустрічі м'яч навіть опинився у сітці, проте це сталося вже після фінальної сирени. Перемога з рахунком 2:1 гарантувала Україні вихід до дивізіону А Чемпіонату Європи, де команда не була представлена з 2003 року.

Срібло кваліфікаційного турніру

У фінальному матчі українки зіграли проти Австрії, яка у своєму півфіналі мінімально перемогла господарок турніру, збірну Чехії, з рахунком 1:0. Для австрійської команди цей результат також став історичним, адже вона не виступала в елітному дивізіоні з 1991 року.

У поєдинку за золоті медалі сильнішою виявилася Австрія, яка перемогла Україну з рахунком 3:2. Водночас ця зустріч уже не мала турнірного значення для обох збірних. Україна та Австрія ще після півфіналів гарантували собі дві путівки на Чемпіонат Європи 2027, де зіграють серед восьми найкращих команд континенту. 

Нагадаємо, що Україна вперше за 20 років буде виступати у найвищому дивізіоні Чемпіонату світу з хокею

Теги: чемпіонат Європи Збірна України хокей

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