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Збірна України з хокею залишилась без тренерського штабу, який вперше за 20 років вивів її в елітний дивізіон

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна України з хокею залишилась без тренерського штабу, який вперше за 20 років вивів її в елітний дивізіон
Дмитро Христич не працюватиме зі збірною України з хокею у новому сезоні
фото: ФХУ

З Дмитром Христичем і Олегом Шафаренком не продовжили контракти

Федерація хокею України оголосила, що не домовилася про умови контрактів з тренерським штабом збірної України перед сезоном в елітному дивізіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

У сезоні 2026/2027 збірна України працюватиме під керівництвом нового тренерського штабу. Свої посади залишили головний тренер Дмитро Христич, його асистент Олег Шафаренко та тренер Ігор Карпенко. Термін дії контрактів тренерського штабу на чолі з Христичем завершився.

Фахівці вели переговори з ФХУ, за підсумком яких сторони не дійшли згоди щодо продовження співпраці. Зокрема, тренери не домовились про покращення фінансових умов у зв'язку з виходом збірної України до елітного дивізіону чемпіонату світу. Найближчим часом у ФХУ призначать нового головного тренера національної збірної, який сформує власний штаб.

Під керівництвом Христича, Шафаренка та Карпенка збірна України з хокею за три роки двічі підвищилася у класі: спершу – до дивізіону IA (у 2024 році), а через рік – і до еліти (у 2026-му), повернувшись до цього рівня вперше за 20 років.

За неофіційною інформацією, у федерації є альтернативні варіанти на роль головного тренера. У цьому випадку можуть розглянути Олександра Бобкіна та Руслана Борисенка, які нині очолюють збірну України віком до 18 років.

Нагадаємо, збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу IIHF після того, як повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA. У рейтингу Україна піднялася одразу на три позиції – з 22-го на 19-те місце.

Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні ІА. З того часу «синьо-жовті» опускалися у рейтингу, а найнижчою точкою стала 28-ма позиція у 2022 році.

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Теги: Збірна України хокей Дмитро Христич

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