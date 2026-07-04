Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Голкіпера збірної України з хокею мобілізували у ЗСУ

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Голкіпера збірної України з хокею мобілізували у ЗСУ
Едуард Захарченко зіграв у складі збірної України 47 матчів
фото: ФХУ

Едуард Захарченко останні два сезони грав за «Кременчук»

Воротаря національної збірної України з хокею Едуарда Захарченка  мобілізували до лав Збройних Силах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Футбол 24+».

Захарченко – багаторічний голкіпер збірної України, який з 2015 року зіграв за «синьо-жовтих» 47 матчів. За національну команду він виступав у чотирьох сезонах чемпіонату світу та двох циклах кваліфікації на Олімпійські ігри.

У другій половині 2025 року Захарченко викликався до збірної на два вікна матчів Європейського кубка націй з хокею. У Чемпіонаті світу 2026 участі він не брав – залишився поза заявкою.

30-річний воротар навесні 2025 року став голкіпером хокейного клубу «Кременчук» та провів у клубі півтора сезону, допомігши команді стати чемпіоном (2025) та віцечемпіоном України (2026). Після повернення до клубу відіграв 45 матчів у Чемпіонаті України.

Захарченко став першим голкіпером в історії чемпіонатів України, який відзначився голом. Наприкінці березня 2025 року в другому матчі фінальної серії Чемпіонату України проти «Київ Кепіталз» гравець поцілив у площину воріт суперника кидком від власних воріт.

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України Захарченко потрапив в окупацію у Херсоні. На той момент голкіпер був гравцем місцевого «Дніпра», але зумів виїхати з міста.

Нагадаємо, збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу IIHF після того, як повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA. У рейтингу Україна піднялася одразу на три позиції – з 22-го на 19-те місце.

Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні ІА. З того часу «синьо-жовті» опускалися у рейтингу, а найнижчою точкою стала 28-ма позиція у 2022 році.

Теги: Збірна України хокей Едуард Захарченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спортсменка в обох дисциплінах піднялася на найвищий щабель п'єдесталу
Українська велотрекістка здобула подвійне золото на Кубку Франції
5 червня, 23:40
Роман Яремчук: Мальдері треба побудувати команду
«У нас дуже багато теоретичних занять». Яремчук розповів про роботу з Мальдерою
6 червня, 20:25
Збірна України з хокею піднялася у світовому рейтингу на 19-е місце
Стало відомо, як піднялась у світовому рейтингу збірна України з хокею після повернення в еліту
8 червня, 21:00
Крикунов: Вони кричали, що спорт поза політикою, а у них спорт попереду політики
«Знущаються». Екстренер збірної РФ з хокею прокоментував відсторонення Росії від Чемпіонату світу
8 червня, 21:57
«Синьо-жовті» зазнали невдачі на старті змагань
Волейбольна збірна України програла Японії на старті чоловічої Ліги націй
10 червня, 16:56
Ядикін був вихованцем омського «Авангарду» та дворазовим чемпіоном Росії серед юніорів
Хокеїст з РФ загинув від випадкового пострілу на очах діда, який потім застрелився в гаражі
11 червня, 19:28
Збірна України отримала суперниць у плейоф відбору жіночого ЧС-2027 з футболу
Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у плейоф відбору Чемпіонату світу 2027
18 червня, 14:19
«Синьо-жовті» оформили вольову звитягу
Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи
2 липня, 21:51
Збірна України виборола пряму путівку на молодіжний мундіаль з футболу
Збірна України з футболу вдруге поспіль відібралася на молодіжний Чемпіонат світу
Вчора, 09:21

Новини

Костюк вдруге за день перемогла на Вімблдоні й вийшла в третє коло парного турніру
Костюк вдруге за день перемогла на Вімблдоні й вийшла в третє коло парного турніру
Мексиканський наркокартель погрожував гравцям Еквадору перед матчем мундіалю
Мексиканський наркокартель погрожував гравцям Еквадору перед матчем мундіалю
Голкіпера збірної України з хокею мобілізували у ЗСУ
Голкіпера збірної України з хокею мобілізували у ЗСУ
«Ніколи не думала, що дійду до четвертого кола». Костюк оцінила свій історичний успіх на Вімблдоні
«Ніколи не думала, що дійду до четвертого кола». Костюк оцінила свій історичний успіх на Вімблдоні
Герої, камбеки та емоції. Найяскравіші фото першого раунду плейоф Чемпіонату світу 2026
Герої, камбеки та емоції. Найяскравіші фото першого раунду плейоф Чемпіонату світу 2026
Крюгер обіграла українку Снігур і стала суперницею Костюк в 1/8 фіналу Вімблдону
Крюгер обіграла українку Снігур і стала суперницею Костюк в 1/8 фіналу Вімблдону

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Сьогодні, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua