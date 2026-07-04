Голкіпера збірної України з хокею мобілізували у ЗСУ

Едуард Захарченко останні два сезони грав за «Кременчук»

Воротаря національної збірної України з хокею Едуарда Захарченка мобілізували до лав Збройних Силах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Футбол 24+».

Захарченко – багаторічний голкіпер збірної України, який з 2015 року зіграв за «синьо-жовтих» 47 матчів. За національну команду він виступав у чотирьох сезонах чемпіонату світу та двох циклах кваліфікації на Олімпійські ігри.

У другій половині 2025 року Захарченко викликався до збірної на два вікна матчів Європейського кубка націй з хокею. У Чемпіонаті світу 2026 участі він не брав – залишився поза заявкою.

30-річний воротар навесні 2025 року став голкіпером хокейного клубу «Кременчук» та провів у клубі півтора сезону, допомігши команді стати чемпіоном (2025) та віцечемпіоном України (2026). Після повернення до клубу відіграв 45 матчів у Чемпіонаті України.

Захарченко став першим голкіпером в історії чемпіонатів України, який відзначився голом. Наприкінці березня 2025 року в другому матчі фінальної серії Чемпіонату України проти «Київ Кепіталз» гравець поцілив у площину воріт суперника кидком від власних воріт.

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України Захарченко потрапив в окупацію у Херсоні. На той момент голкіпер був гравцем місцевого «Дніпра», але зумів виїхати з міста.

Нагадаємо, збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу IIHF після того, як повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA. У рейтингу Україна піднялася одразу на три позиції – з 22-го на 19-те місце.

Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні ІА. З того часу «синьо-жовті» опускалися у рейтингу, а найнижчою точкою стала 28-ма позиція у 2022 році.