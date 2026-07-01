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Гравець збірної Словаччини з хокею потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравець збірної Словаччини з хокею потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
Адам Лішка (ліворуч) був учасником пропагандистської акції

Автори «Миротворця» зазначають, що хокеїст Адам Лішка є посібником російських окупантів

Хокеїст збірної Словаччини та російського клубу «Северсталь» Адам Лішка потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

30 січня 2026 року перед матчем російської Континентальної хокейної ліги «Динамо» Москва – «Северсталь» відбулася церемонія символічного вкидання шайби.

Вкидання шайби робили учасники російського вторгнення в Україну Сергій Євлампієв та Євген Кучеренко. Від «Северсталі» участь у пропагандистській церемонії брав Адам Лішка.

Автори «Миротворця» зазначають, що хокеїст є посібником російських окупантів та співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: росія спорт пропаганда хокей

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