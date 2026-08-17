Президентка Федерації легкої атлетики пояснила, чому потрібно фінансувати спорт під час війни

Саладуха: Якщо не говорити про спорт, тоді про що взагалі говорити на міжнародній арені?

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) і народна депутатка Ольга Саладуха в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла, чому необхідно фінансувати професійний спорт під час війни.

«Фінансування ніколи не буває достатньо: коли зростає рівень результатів, хочеться покращувати умови для спортсменів.

Взагалі ми маємо дякувати, що є бюджет і можливість спортсменам готуватися як за кордоном, так і в нашій країні. Сьогодні в пріоритеті фінансування ЗСУ – і це правильно. Ніхто не має права говорити, що спорт мусить бути першим.

Але питання в іншому: щоб спорт узагалі не випав з порядку денного. Сьогодні він має бути і позитивом, і флагманом. Якщо не говорити про спорт, тоді про що взагалі говорити на міжнародній арені? Спортсмени – наш голос, відомий на всю країну: саме вони виїжджають і розповідають про ситуацію в Україні», – зазначила Саладуха.

Нагадаємо, єдину нагороду для збірної України на світовій юніорській першості з легкої атлетики у Орегоні здобула 19-річна Ольга Бельченко, яка посіла друге місце у стрибках із жердиною.

До фіналу українка підходила з особистим рекордом 4,40 м. Саме цю висоту Ольга підкорила у фіналі з першої спроби. Після цього боротьба за найвищу нагороду розгорнулася виключно між нею та представницею Чехії Ніколь Крутіловою.

На висоті 4,50 м Ольга не змогла виконати результативний стрибок. Представниця Чехії також не впоралася з 4,50 м, однак завдяки результату на 4,45 м здобула «золото», а українка завершила змагання на другому місці. Трійку призерок замкнула американка Кайлі Нейра (4,35 м).

Срібна нагорода Ольги Бельченко стала першою для України на чемпіонатах світу U20 з 2022 року. Крім того, це перша в історії медаль української збірної у жіночих стрибках із жердиною на світових юніорських першостях.