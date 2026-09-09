«Я народжувала хлопчика». Жан Беленюк поділився кумедним діалогом з мамою

Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри

Жан Беленюк просив маму Світлану допомогти йому з зачіскою

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк поділився в соцмережах кумедним діалогом з мамою Світланою. Про це повідомляє «Главком».

«Мам, можеш зробити мені якусь зачіску з дредами?!», – звернувся спортсмен до мами.

Він уточнив, що йому потрібно заплести коси.

«Жане, я народжувала хлопчика. Ніколи не думала, що доведеться коси плести і не вмію, відчепись!», – відповіла мама Беленюка.

Жан Беленюк, який наразі є народним депутатом України, у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри.

Він є срібним призером Ріо-2016 і завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року.

Окрім олімпійських досягнень, Беленюк здобув п’ять медалей на чемпіонатах світу (дві – золоті) і шість медалей на чемпіонатах Європи (три з них – золоті). Він також переміг на Других Європейських іграх 2019 року.

Нагадаємо, Жан Беленюк зворушливо розповів про маму-кравчиню, яка завдяки своїм вмінням допомогла родині вижити, коли він був ще дитиною.

Спортсмен опублікував зворушливий допис із фотографією костюма, який пошила його мама та поділився спогадами про своє дитинство.

«Вона в мене талановита кравчиня. Зараз вона переважно шиє, коли в неї є час та бажання, але колись, коли я був малим, це її вміння дозволяло нам банально виживати, радіючи 20 гривням, заробленим протягом дня, бо ввечері було на що піти в маркет, купити щось на вечерю», – написав Беленюк.