«Я народжувала хлопчика». Жан Беленюк поділився кумедним діалогом з мамою
Жан Беленюк просив маму Світлану допомогти йому з зачіскою
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк поділився в соцмережах кумедним діалогом з мамою Світланою. Про це повідомляє «Главком».
«Мам, можеш зробити мені якусь зачіску з дредами?!», – звернувся спортсмен до мами.
Він уточнив, що йому потрібно заплести коси.
«Жане, я народжувала хлопчика. Ніколи не думала, що доведеться коси плести і не вмію, відчепись!», – відповіла мама Беленюка.
Жан Беленюк, який наразі є народним депутатом України, у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри.
Він є срібним призером Ріо-2016 і завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року.
Окрім олімпійських досягнень, Беленюк здобув п’ять медалей на чемпіонатах світу (дві – золоті) і шість медалей на чемпіонатах Європи (три з них – золоті). Він також переміг на Других Європейських іграх 2019 року.
Нагадаємо, Жан Беленюк зворушливо розповів про маму-кравчиню, яка завдяки своїм вмінням допомогла родині вижити, коли він був ще дитиною.
Спортсмен опублікував зворушливий допис із фотографією костюма, який пошила його мама та поділився спогадами про своє дитинство.
«Вона в мене талановита кравчиня. Зараз вона переважно шиє, коли в неї є час та бажання, але колись, коли я був малим, це її вміння дозволяло нам банально виживати, радіючи 20 гривням, заробленим протягом дня, бо ввечері було на що піти в маркет, купити щось на вечерю», – написав Беленюк.
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