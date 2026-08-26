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Шестеро представників спорту потрапили до рейтингу найвидатніших українців

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Шестеро представників спорту потрапили до рейтингу найвидатніших українців
Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій
фото: Fb Олександра Усика

Найвище місце серед представників спорту посів Олександр Усик – боксер опинився на 14-й позиції

Шестеро представників спорту увійшли до рейтингу найвидатніших українців усіх часів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування Rating Group.

Дослідження проводилося 4–9 серпня 2026 року. Респондентів попросили назвати українців, яких вони вважають найвидатнішими за всю історію. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років.

До переліку найвидатніших українців увійшли шестеро представників спорту: Олександр Усик, Андрій Шевченко, Віталій Кличко, Олег Блохін, Валерій Лобановський і Сергій Бубка.

Олександр Усик

Найвище місце серед представників спорту посів Олександр Усик – боксер опинився на 14-й позиції.

Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій. 

Андрій Шевченко

Найвище серед представників футболу в рейтингу опинився Андрій Шевченко, який посів 21-ше місце.

У 2003 році Швеченко виграв Лігу чемпіонів, а у 2004-му здобув «Золотий м'яч».

Після завершення кар'єри гравця Шевченко працював головним тренером збірної України. Із 2024 року він очолює Українську асоціацію футболу.

Віталій Кличко

На 35-й позиції розташувався Віталій Кличко – колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі.

Після завершення виступів на ринзі Віталій Кличко розпочав політичну кар'єру. З 2014 року він обіймає посаду міського голови Києва.

Олег Блохін

Колишній форвард київського «Динамо» Олег Блохін посів 73-тє місце. 

Разом із «Динамо» Блохін двічі здобував Кубок володарів кубків, а також Суперкубок УЄФА.

У 1975 році Блохін став володарем «Золотого м'яча» .

У 2006 році збірна України, яку очолював Олег Блохін, вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату світу.

Валерій Лобановський

74-е місце у рейтингу посів Валерій Лобановський

Під керівництвом Лобановського «Динамо» двічі вигравала Кубок володарів кубків, а також Суперкубок УЄФА. Збірна СРСР, яку очолював легендарний тренер, у 1988 році стала фіналістом Євро.

У 1990-х роках «Динамо» разом з Лобановським доходило до 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Сергій Бубка

82-гу позицію посів легендарний український стрибун із жердиною Сергій Бубка – шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон.

Однак, Бубка відомий не лише своїми спортивними досягненнями.

Скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Нагадаємо, що перше місце в рейтингу з великим відривом посів Тарас Шевченко – його назвали найвидатнішим українцем 61,5% опитаних.

Друге місце посіла Леся Українка – 28,4%, третє – Богдан Хмельницький із 15,9%. До першої п'ятірки також увійшли Степан Бандера – 11% та Володимир Зеленський – 10,4%.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олег Блохін Сергій Бубка Олександр Усик Андрій Шевченко Віталій Кличко Валерій Лобановський спорт

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