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    Колишній тренер «Львова» розповів про свою відставку

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    Юрій Бакалов і Валерій Шпанюк працювали з львів'янами недовго, але доволі продуктивно - Колишній тренер «Львова» розповів про свою відставку
    Юрій Бакалов і Валерій Шпанюк працювали з львів'янами недовго, але доволі продуктивно
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    - Одне можу сказати: мені не соромно за час, і роботу, яку я провів у цьому клубі і з цією командою, - каже Юрій Михайлович. - Може, можна було досягти більшого. Але я чесно і сумлінно виконував свої обов'язки. Все інше, як то кажуть, з боку видніше.

    - Наскільки ви змогли реалізувати свою тренерську концепцію, працюючи у Львові?

    - Напевно, жоден тренер не скаже, що йому вдалося це на 100 відсотків. Я прийшов в команду по ходу чемпіонату, в новий колектив, в якому було багато легіонерів. Клуб робив ставку на латиноамериканських футболістів. У цьому теж є своя специфіка, у них інша ментальність. Тому потрібен був час притертися, зрозуміти вимоги, які ми пропонували. Взимку, як відомо, наш склад знову оновився на 50 відсотків. Тому, що зміг, то і зробив. Мені здається, наша команда грала в футбол, нас впізнавали.

    - Виліт від «Зорі» в чвертьфіналі Кубка міг вплинути на рішення клубу завершити з вами співпрацю?

    - Є факт відставки, офіційний коментар клубу, який опублікований на сайті «Львова». Розвивати цю тему не хотілося б. Але таємниці не буде, якщо скажу, що у нас була напередодні зустріч з віце-президентом клубу. Ми поговорили по-спортивному, по-чоловічому і було прийнято таке рішення. Що стосується Кубка... Ми грали останні два матчі з серйозними кадровими проблемами. У нас випало з обойми два гравці основного складу. Не багато хто помітив, що в запасі залишалися тільки хлопці з дублюючого складу.

    - На ваш погляд, «Львів» зможе поборотися за місце в єврокубках в матчах чемпіонату?

    - Звичайно. Інакше навіщо було боротися і виходити в першу шістку? Упевнений, що незважаючи ні на що, команда ще не сказала свого останнього слова. Відрив від четвертого місця маленький, ми і більший розрив скорочували. В нас ніхто не вірив, не давав шансів на першу шістку. Тому «Львів» ще побореться і «покусає», будьте впевнені.

    - Які ваші подальші плани? Візьмете відпустку?

    - Так, можна перезавантажитися. Але не хотілося б, щоб пауза була дуже тривалою. Хочеться працювати, є бажання не зупинятися в тренерській роботі.

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    Джерело: zbirna.com

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