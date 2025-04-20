Світоліна виграла турнір у Франції
У фіналі Еліна у напруженому поєдинку перемогла сербку Ольгу Данілович
Українські тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 в Руані (Франція). Про це повідомляє «Главком».
У фіналі Еліна у напруженому поєдинку перемогла сербку Ольгу Данілович.
Еліна поступалася з брейком у першому сеті, але змогла все ж змогла виграти його – 6:4.
У другому сеті справа дійшла до тайбрейку. Обидві тенісистки мали сетболи, однак перемогу у сеті здобула саме Еліна.
Еліна Світоліна 22-й раз зіграла у фіналі турніру WTA і виборола 18-й титул.
WTA 250. Руан. Фінал
Еліна Світоліна (Україна) – Ольга Данилович (Сербія) 6:4, 7:6(8)
В 1/2 фіналу Еліна Світоліна втретє зіграла проти Єлени-Габріели Русе і втретє обіграла її у двох сетах. Поєдинок тривав 59 хвилин, за які Світоліна зробила п'ять брейків і не дозволила суперниці дістатися до брейк-поїнтів.
Еліна 22-й раз у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA і сьомий раз зробить це на ґрунті. Вона боротиметься за свій 18-й титул у кар'єрі та сьомий на ґрунтових кортах.
Востаннє Світоліна грала у фіналі в січні минулого року в Окленді (поступилася Коко Гауфф), а свій останній титул виборола в травні 2023 року на ґрунтовому турнірі в Страсбурзі.
Суперницею Еліни в неділю буде сербка Ольга Данилович, яка сьогодні перемогла Сюзан Ламменс із Нілерландів (6:4, 6:4). Раніше тенісистки не зустрічалися.
WTA 250. Руан. 1/4 фіналу
Еліна Світоліна (Україна, 1) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:0, 6:2
Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над іншою українською тенісисткою Ангеліною Калініною в другому колі турніру WTA 250 в Руані.
Українське «дербі» відбулося у другому раунді турніру. Тенісистки потрапили в одну сітку змагань: Ангеліна Калініна здолала Нао Хібіно, а Еліна Світоліна – Жиль Тайхманн.
Вигравши другий матч у Руані поспіль, Еліна в режимі реального часу піднялася на одну позицію в рейтингу WTA – 17-те місце. Калініна розташовується на 72-й сходинці.
Ангеліна Калініна виграла стартовий гейм, а Світоліна, у свою чергу, забрала собі три наступні гейми, зокрема, зробивши брейк за рахунком 1:1.
Еліна Світоліна з першої спроби реалізувала сетбол та виграла перший сет – 6:4.
Другий сет тривав лише 29 хвилин. Світоліна виграла всі шість геймів у партії – 6:0.
Світоліна за матч зробила чотири ейси, хоч і мінімально поступилась суперниці за показником першої подачі (61% проти 62%). Еліна також відіграла шість із семи брейкпойнтів Калініної, в Ангеліни – три з восьми.
WTA 250. Руан. 1/8 фіналу
Еліна Світоліна (Україна, 1) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0.
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