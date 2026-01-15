Головна Спорт Новини
Близнюк став найкращим гравцем тижня в чемпіонаті Тайваню з баскетболу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Близнюк став найкращим гравцем тижня в чемпіонаті Тайваню з баскетболу
Команда Близнюка (ліворуч) «Гаосюн Аквас» здобула дві перемоги в трьох матчах

Близнюк в матчах минулого тижня в середньому набирав вражаючі 25.7 очка

Український форвард Богдан Близнюк був визнаний MVP тижня в чемпіонаті Тайваню з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українця «Гаосюн Аквас» здобула дві перемоги в трьох матчах і тепер загалом має 6 перемог в 19 іграх, займаючи останню сходинку турнірної таблиці.

Близнюк в матчах минулого тижня в середньому набирав вражаючі 25.7 очка, 9.3 підбирання та 4.7 передачі при рейтингу ефективності в 33.0 бали.

Загалом Богдан Близнюк в 11 матчах цього сезону чемпіонату Тайваня набирає 22.7 очка, 9.4 підбирання, 6.5 передачі за 38.5 хвилин в середньому за матч.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

