Україна дала бій чемпіону Олімпіади-2024 у волейбольній Лізі націй

Україна поступилася Франції у п'ятій грі Ліги націй

Збірна України з волейболу зіграла перший матч другого ігрового тижня в чоловічій Лізі націй. «Синьо-жовті» зазнали поразки від чинних чемпіонів Олімпіади-2024 – команди Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Першим суперником другого ігрового тижня Ліги націй стала збірна Франції, яка є чинним чемпіоном Олімпійських ігор. У розіграші Ліги націй Франція заробила п'ять очок за чотири гри: поступилася збірним Німеччини та Аргентини та перемогла Італію і Канаду.

Перед стартом у п'ятому турі Франція внесла зміни у склад: до двох олімпійських призерів, які зіграли у першій частині турніру, до заявки команди увійшли ще чотири волейболісти із чемпіонського складу Парижа-2024.

Як пройшов матч

На старті першого сету Франція здобула перевагу +3, однак збірна України не лише відновила паритет, але і змогла отримати перевагу 20:16. Однак «синьо-жовті» під кінець дозволили французьким волейболістам здійснити камбек – поразка України 23:25.

Україна повела у рахунку в другій партії, двічі маючи перевагу у три очки. Втім чинні олімпійські чемпіони відігрались та поступово збільшили перевагу до +5. Зрештою Франція довела сет до перемоги 25:21.

В третій партії Франція продовжила своє домінування. Українцям не вдавався прийом м'яча, тому вони відпустили суперників на вісім очок (7:15). Зрештою Україна зазнала поразки 17:25.

Найрезультативнішими гравцями у складі збірної України стали Тимофій Полуян і Дмитро Янчук, які закінчили гру, набравши по 11 очок.

Волейбол. Ліга націй, другий ігровий тиждень

Україна – Франція 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Польща – 4 перемоги (4 матчі), 12 очок (12:2, різниця сетів) Японія – 3 перемоги (4), 9 очок (10:3) Бразилія – 3 перемоги (4), 9 очок (11:5) Італія – 3 перемоги (4), 8 очок (10:7) Словенія – 3 перемоги (4), 8 очок (9:7) Франція – 3 перемоги (5), 8 очок (11:9) Канада – 2 перемоги, (4), 7 очок, (10:8) Україна – 2 перемоги (5), 7 очок (10:11)

Наступний матч Україна проведе проти Туреччини у четвер, 26 червня, о 28:30 за київським часом.

Розклад матчів України у другий ігровий тиждень Ліги націй з волейболу

Четвер, 26 червня, 18:30. Туреччина – Україна

П'ятниця, 27 червня, 15:00. Україна – Японія

Неділя, 29 червня, 19:00. Болгарія – Україна

Нагадаємо, збірна України з волейболу у третьому поєдинку Ліги націй поступилась Бразилії.