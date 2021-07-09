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    Ціни на квитки на фінал Євро-2020 стрімко злетіли

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    Ажіотаж підігрівають перекупники - Ціни на квитки на фінал Євро-2020 стрімко злетіли
    Ажіотаж підігрівають перекупники

    На ринку є квитки по 120 тисяч фунтів стерлінгів

    Вартість квитків на матч Євро-2020 між збірними Англії та Італії зростає. Поєдинок відбудеться вже 11 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Зараз перекупники за деякі квитки хочуть уже понад 480 тисяч гривень.

    За один квиток просять понад 120 тисяч фунтів стерлінгів.1 фунт стерлінгів коштує приблизно 37,7 гривні. Такі дані Viagogo.

    Водночас є дешевші квитки. Вартість деяких становить лише 70 тисяч гривень.

    Коли квитки продавала організація УЄФА, ціни були суттєво нижчими.

    Нагадаємо, тренер збірної України спрогнозував фінал Євро-2020. Примітно, що тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов визначив фіналістів ще до півфінальних матчів.

    А англійських вболівальників звинувачують у використанні лазерної вказівки, яку спрямували в очі Шмайхелю перед пенальті в овертаймі. Європейський союз футбольних асоціацій відкрив дисциплінарну справу за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи-2020 між збірними Англії та Данії.

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    Теги: УЄФА Англія ціни Фунт Стерлінгів квиток
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    Ціни на квитки на фінал Євро-2020 стрімко злетіли