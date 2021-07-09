Ціни на квитки на фінал Євро-2020 стрімко злетіли

На ринку є квитки по 120 тисяч фунтів стерлінгів

Вартість квитків на матч Євро-2020 між збірними Англії та Італії зростає. Поєдинок відбудеться вже 11 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Зараз перекупники за деякі квитки хочуть уже понад 480 тисяч гривень.

За один квиток просять понад 120 тисяч фунтів стерлінгів.1 фунт стерлінгів коштує приблизно 37,7 гривні. Такі дані Viagogo.

Водночас є дешевші квитки. Вартість деяких становить лише 70 тисяч гривень.

Коли квитки продавала організація УЄФА, ціни були суттєво нижчими.

Нагадаємо, тренер збірної України спрогнозував фінал Євро-2020. Примітно, що тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов визначив фіналістів ще до півфінальних матчів.

А англійських вболівальників звинувачують у використанні лазерної вказівки, яку спрямували в очі Шмайхелю перед пенальті в овертаймі. Європейський союз футбольних асоціацій відкрив дисциплінарну справу за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи-2020 між збірними Англії та Данії.

Читайте також: