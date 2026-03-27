Легендарна гірськолижниця не виключає повернення до спорту після важкої травми

Ліндсі Вонн не хоче піти зі спорту, не поставивши гучну крапку

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн у своєму інтерв'ю після важкої аварії на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні-д'Ампеццо заявила, що не виключає можливості чергового повернення у спорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vanity Fair.

Плани спортсменки на майбутнє

41-річна спортсменка, яка є 84-разовою переможницею етапів Кубка світу, зараз проходить складний шлях реабілітації після серії операцій на нозі. За словами Вонн, отримані травми були настільки серйозними, що лікарям довелося буквально рятувати її кінцівку від потенційної ампутації.

Фатальний спуск на Олімпіаді тривав лише 13 секунд до моменту падіння. Американка зізналася виданню Vanity Fair, що не хоче, аби цей епізод став фінальною крапкою в її біографії. Вона підкреслила, що пишається своїми результатами до аварії, адже ніхто раніше не демонстрував такого рівня домінування у віці понад 40 років після тривалої перерви. На критику щодо її рішення брати участь у перегонах із розірваною зв'язкою Вонн відповіла, що чітко усвідомлювала свої можливості й не вважає свій вчинок нерозважливим.

Наразі гірськолижниця не дає конкретних прогнозів щодо термінів відновлення, оскільки травма є надзвичайно складною. Проте вона залишила двері відкритими, зазначивши, що через кілька років її життя може знову круто змінитися, і бажання змагатися може повернутися. Поки що головна мета Вонн – повне одужання та збереження здоров'я після одного з найнебезпечніших інцидентів у її кар'єрі.

Важка кар'єра Вонн

Повернення Вонн у великий спорт після завершення кар'єри у 2019 році стало однією з головних тем сезону. Попри заміну колінного суглоба у 2024 році, вона продемонструвала феноменальну форму: у грудні 2025 року вона виграла один з етапів у швидкісному спуску на Кубку світу, а наприкінці січня Вонн очолювала залік Кубка світу у швидкісному спуску. За дев'ять днів до головного старту чотириріччя в Кран-Монтані вона розірвала передню хрестоподібну зв'язку, проте вирішила вийти на олімпійську трасу в Кортіні-д'Ампеццо.

Нагадаємо, що американській гірськолижниці після невдачі на Олімпіаді загрожувала ампутація. Ліндсі Вонн врятував лікар, якого могло і не бути на Олімпіаді в Італії.