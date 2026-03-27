Легендарна гірськолижниця не виключає повернення до спорту після важкої травми

Ілля Мандебура
Ліндсі Вонн зазнала брутального падіння на Олімпіаді-2026, яке поставило під сумнів її подальші професійні виступи
фото: Reuters

Ліндсі Вонн не хоче піти зі спорту, не поставивши гучну крапку

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн у своєму інтерв'ю після важкої аварії на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні-д'Ампеццо заявила, що не виключає можливості чергового повернення у спорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vanity Fair. 

Плани спортсменки на майбутнє 

41-річна спортсменка, яка є 84-разовою переможницею етапів Кубка світу, зараз проходить складний шлях реабілітації після серії операцій на нозі. За словами Вонн, отримані травми були настільки серйозними, що лікарям довелося буквально рятувати її кінцівку від потенційної ампутації.

Фатальний спуск на Олімпіаді тривав лише 13 секунд до моменту падіння. Американка зізналася виданню Vanity Fair, що не хоче, аби цей епізод став фінальною крапкою в її біографії. Вона підкреслила, що пишається своїми результатами до аварії, адже ніхто раніше не демонстрував такого рівня домінування у віці понад 40 років після тривалої перерви. На критику щодо її рішення брати участь у перегонах із розірваною зв'язкою Вонн відповіла, що чітко усвідомлювала свої можливості й не вважає свій вчинок нерозважливим.

Наразі гірськолижниця не дає конкретних прогнозів щодо термінів відновлення, оскільки травма є надзвичайно складною. Проте вона залишила двері відкритими, зазначивши, що через кілька років її життя може знову круто змінитися, і бажання змагатися може повернутися. Поки що головна мета Вонн – повне одужання та збереження здоров'я після одного з найнебезпечніших інцидентів у її кар'єрі.

Важка кар'єра Вонн

Повернення Вонн у великий спорт після завершення кар'єри у 2019 році стало однією з головних тем сезону. Попри заміну колінного суглоба у 2024 році, вона продемонструвала феноменальну форму: у грудні 2025 року вона виграла один з етапів у швидкісному спуску на Кубку світу, а наприкінці січня Вонн очолювала залік Кубка світу у швидкісному спуску. За дев'ять днів до головного старту чотириріччя в Кран-Монтані вона розірвала передню хрестоподібну зв'язку, проте вирішила вийти на олімпійську трасу в Кортіні-д'Ампеццо.

Нагадаємо, що американській гірськолижниці після невдачі на Олімпіаді загрожувала ампутація. Ліндсі Вонн врятував лікар, якого могло і не бути на Олімпіаді в Італії.  

Читайте також

Олександра Кононова стала третьою на найдовшій дистанції, додавши до свого активу п'яту медаль з Італії
Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день
15 березня, 20:37
Американка українського походження Оксана Мастерс стала другою найкращою паралімпійкою Ігор в Італії
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
15 березня, 20:11
Григорію Вовчинському не вистачило двох десятих секунди до свого третього золота Паралімпіад у біатлоні
Паралімпіада-2026. Результати українців у сьомий змагальний день
14 березня, 02:10
Емануель Ператонер є одним з небагатьох спортсменів, які виступали і на Олімпіаді, і на Паралімпіаді
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 13 березня
14 березня, 01:28
Україна здобула золото останнього чемпіонату світу в змішаній естафеті у паралижних перегонах
Паралімпіада-2026. Анонс передостаннього змагального дня
14 березня, 00:26
Вероніка Айгнер є головною тріумфаторкою Паралімпіади-2026 станом на зараз: вона ще не опускалася нижче другого місця
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня
12 березня, 23:42
Єрун Кампшрейр два дні поспіль є непереможним на схилах Кортіни-д'Ампеццо
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 10 березня
10 березня, 23:07
Павло Баль у разі виграшу медалі стане одним з небагатьох українських паралімпійців з медалями зимових і літніх Паралімпіад
Паралімпіада-2026. Анонс четвертого змагального дня
9 березня, 21:52
Китайська змішана команда у керлінгу на кріслах колісних спробує втретє поспіль стати чемпіоном Паралімпіади
Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня
8 березня, 20:30

Легендарна гірськолижниця не виключає повернення до спорту після важкої травми
Суд зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України
Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників за кваліфікацією на Євро-2028
20-річна футболістка загинула у ДТП
Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027
Україна – Албанія: УАФ оприлюднила графік медіазаходів

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
