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    Ліга Європи: розгромна поразка «Мілана», черговий ляпас Росії і решта матчів третього туру (відео)

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    Хет-трик турка Юсефа Язіджі з&nbsp;&laquo;Лілля&raquo; ініціював головну сенсацію дня - Ліга Європи: розгромна поразка «Мілана», черговий ляпас Росії і решта матчів третього туру (відео)
    Хет-трик турка Юсефа Язіджі з «Лілля» ініціював головну сенсацію дня
    Світлина - Soccerstand

    Голи були у всіх 24-х поєдинках ігрового дня

    У четвер, 5 листопада, відбулися матчі третього туру групового турніру Ліги Європи.

    Головна сенсація трапилася на «Сан-Сіро», де місцевий «Мілан» після хет-трика турецького нападника Юсуфа Язіджі розгромно програв французькому «Ліллю».

    Найцікавішим вийшов матч у Лісабоні. У ньому португальська «Бенфіка» швидко повела в зустрічі із шотландським «Рейнджерсом», потім поступалася 1:3, але врятувалася, забивши два м'ячі на заключних хвилинах. І то за умови, що господарі з 19-ї хвилини, після вилучення Нікласа Отаменді грали в меншості.

    Також варто відзначити велику кількість автоголів у цих поєдинках.

    «Рома» (Рим, Італія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 5:0

    Голи: 1:0 – Генріх Мхітарян (2). 2:0 – Ібаньєс (24). 3:0 – Борха Майораль (34). 4:0 – Борха Майораль (84). 5:0 – Педро (89)

    «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 3:0

    Голи: 1:0 – Фелікс Мамбімбі (2). 2:0 – Міралем Сулеймані (18). 3:0 – Фелікс Мамбімбі (32)

    Становище команд у групі А: «Рома» - 7, «Янґ Бойз» - 4, ЧФР «Клуж» - 4, ЦСКА – 1

    «Рапід» (Відень, Австрія) – «Дандалк» (Ірландія) – 4:3

    Голи: 0:1 – Патрік Гобан (7). 1:1 – Деян Любічіч (22). 2:1 – Кельвін Аразе (79). 2:2 – Девід Макміллан (81, з пенальті). 3:2 – Максіміліан Гофманн (87). 4:2 – Юсуф Демір (90+1). 4:3 – Девід Макміллан (90+6, з пенальті)

    «Арсенал» (Лондон, Англія) – «Мьольде» (Норвегія) – 4:1

    Голи: 0:1 – Мортен Еллінґсен (22). 1:1 – Крістоффер Гауґен (45+1, автогол). 2:1 – Шеріфф Сіньян (62, автогол). 3:1 – Ніколя Пепе (69). 4:1 – Джозеф Віллок (88)

    Становище команд у групі В: «Арсенал» - 9, «Мьольде» - 6, «Рапід» - 3, «Дандалк» - 0

    «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль) – «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – 2:4

    Голи: 0:1 – Леон Бейлі (5). 1:1 – Елтон Аколаце (11). 2:1 – Елтон Аколаце (25). 2:2 – Ор Дадя (39, автогол). 2:3 – Леон Бейлі (75). 2:4 – Флоріан Віртц (88)

    «Славія» (Прага, Чехія) – «Ніцца» (Франція) – 3:2

    Голи: 1:0 – Ян Кухта (16). 1:1 – Амін Ґуїрі (33). 2:1 – Абдаллах Сіма (43). 3:1 – Ян Кухта (71). 3:2 – Дан Ндойє (90+3)

    Становище команд у групі С: «Славія» - 6, «Байєр» - 6, «Ніцца» - 3, «Хапоель» - 3

    «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 3:3

    Голи: 1:0 – Коннор Ґолдсон (2, автогол). 1:1 – Діоґу Ґонсалвеш (24, автогол). 1:2 – Ґлен Камара (25). 1:3 – Альфредо Морелос (51). 2:3 – Рафа Сілва (77). 3:3 – Дарвін Нуньєс (90+1)

    «Лех» (Познань, Польща) – «Стандард» (Льєж, Бельгія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Міхал Скорас (14). 2:0 – Мікаель Ішак (22). 2:1 – Максім Лестьєнн (29). 3:1 – Мікаель Ішак (48)

    Становище команд у групі D: «Рейнджерс» - 7, «Бенфіка» - 7, «Лех» - 3, «Стандард» - 0

    «Омонія» (Нікосія, Кіпр) – «Ґранада» (Іспанія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Янґель Еррера (4). 0:2 – Луїс Хав’єр-Суарес (63)

    ПАОК (Салоніки, Греція) – ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – 4:1

    Голи: 0:1 – Еран Загаві (21, з пенальті). 1:1 – Стефан Шваб (47). 2:1 – Андрія Живковіч (56). 3:1 – Хрістос Цоліс (58). 4:1 – Андрія Живковіч (66)

    Становище команд у групі Е: «Ґранада» - 7, ПАОК – 5, ПСВ – 3, «Омонія» - 1

    «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян, Іспанія) – АЗ (Алкмар, Нідерланди) – 1:0

    Гол: 1:0 – Порту (59)

    «Рієка» (Хорватія) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 1:2

    Голи: 1:0 – Роберт Муріч (13). 1:1 – Дієґо Демме (43). 1:2 – Філіп Браут (62, автогол)

    Становище команд у групі F: «Наполі» - 6, АЗ – 6, «Реал Сосьєдад» - 6, «Рієка» - 0

    «Зоря» (Луганськ, Україна) – АЕК (Афіни, Греція) – 1:4

    «Лестер Сіті» (Англія) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – 4:0

    Голи: 1:0 – Келечі Ігеаначо (21). 2:0 – Келечі Ігеаначо (48). 3:0 – Денніс Прат (67). 4:0 – Джеймс Меддісон (78)

    Становище команд у групі G: «Лестер Сіті» - 9, «Спортінґ» (Браґа) – 6, АЕК – 3, «Зоря» - 0

    «Мілан» (Італія) – «Лілль» (Франція) – 0:3

    Голи: 0:1 – Юсуф Язіджі (22, з пенальті). 0:2 – Юсуф Язіджі (55). 0:3 – Юсуф Язіджі (58)

    «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – «Спарта» (Прага, Чехія) – 1:4

    Голи: 0:1 – Лукаш Юліш (26). 0:2 – Лукаш Юліш (45). 1:2 – Лі Ґріффітс (65). 1:3 – Лукаш Юліш (76). 1:4 – Ладислав Крейчі (90)

    Становище команд у групі Н: «Лілль» - 7, «Мілан» - 6, «Спарта» - 3, «Селтік» - 1

    «Сівваспор» (Туреччина) – «Карабах» (Аґдам, Азербайджан) – 2:0

    Голи: 1:0 – Джанер Османпаша (11). 2:0 – Оларенваджу Кайоде (88)

    «Вільярреал» (Іспанія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 4:0

    Голи: 1:0 – Карлос Бакка (4). 2:0 – Карлос Бакка (52). 3:0 – Алекс Баена (71). 4:0 – Фер Ніно (81)

    Становище команд у групі І: «Вільярреал» - 9, «Маккабі» - 6, «Сівваспор» - 3, «Карабах» - 0

    «Лудоґорец» (Болгарія) – «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – 1:3

    Голи: 0:1 – Гаррі Кейн (13). 0:2 – Лукас Моура (33). 1:2 – Клаудіу Кешеру (50). 1:3 – Джовані Ло Сельсо (62)

    «Антверпен» (Бельгія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Йоганнес Еґґештайн (55)

    Становище команд у групі J: «Тоттнем Готспур» - 6, «Антверпен» - 6, ЛАСК – 6, «Лудоґорец» - 0

    «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – «Вольфсберґер» (Австрія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Іяї Атімвен (76)

    «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – ЦСКА (Москва, РФ) – 3:1

    Голи: 1:0 – Ріджесіано Гапс (63). 2:0 – Оркун Кьокчю (71). 3:0 - Лутсгарел Ґеертрюйда (72). 3:1 – Маркос Сенесі (80, автогол)

    Становище команд у групі К: «Динамо» З – 5, «Вольфсберґер» - 4, «Феєноорд» - 4, ЦСКА М – 2

    «Гоффенгайм» (Німеччина) – «Слован» (Ліберець, Чехія) – 5:0

    Голи: 1:0 – Мунас Даббур (22). 2:0 – Мунас Даббур (30). 3:0 – Флоріан Ґрілліч (59). 4:0 – Сарґіс Адамян (71). 5:0 – Сарґіс Адамян (76)

    Український центральний оборонець «Слована» Тарас Качараба провів весь матч.

    «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – «Ґент» (Бельгія) – 2:1

    Голи: 1:0 – Ґелор Канґа (12). 1:1 – Вадіс Оджіджа-Офоє (31). 2:1 – Александар Катай (59)

    Український нападник «Ґента» Роман Яремчук провів весь матч і зробив результативну передачу на Вадіса Оджіджу-Офоє.

    Становище команд у групі L: «Гоффенгайм» - 9, «Црвена Звезда» - 6, «Слован» - 3, «Ґент» - 0

    Матчі четвертого туру Ліги Європи відбудуться 26 листопада.

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