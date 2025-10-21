Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає

У травні офіс Байдена оголосив, що у нього діагностували агресивну форму раку простати

Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати, що є важливим етапом у його лікуванні, хоча це не означає завершення всього процесу. Як пише CBS News, про це повідомила прессекретарка колишнього президента США, зазначивши, що він «позвонив у дзвоник» після завершення кількатижневого курсу лікування в клініці Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії, передає «Главком»

Дочка Байдена, Ешлі, поділилася відео, на якому він дзвонить у дзвоник, з підписом: «Подзвонив у дзвоник! Дякуємо неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми дуже вдячні!».

Фраза «подзвонив у дзвоник» має символічне значення, особливо у контексті лікування раку. У медичній практиці це зазвичай означає завершення важливого етапу лікування, наприклад, курсу хіміотерапії або променевої терапії. Подібний жест часто використовується в лікарнях, де пацієнти, що завершили лікування, дзвонять у дзвоник як символ перемоги над хворобою або закінчення важкого періоду.

Наразі невідомо, чи буде Байдену потрібен додатковий курс променевої терапії, оскільки лікарі зазвичай оцінюють ефективність лікування через кілька тижнів після його завершення.

📺 WOW! Today President @JoeBiden rang the bell at Penn Medicine — new photos and videos shared by Ashley Biden capture the incredible moment.



Ashley said her dad has been “so damn brave” during his treatment. It even looks like he brought flowers for his doctor — which is so… pic.twitter.com/Mhh8XDZUIP — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) October 20, 2025

У травні офіс Байдена оголосив, що у нього діагностували агресивну форму раку простати, яка поширилася на кістки.

Також повідомлялось, що Джо Байден вперше з’явився на публіці після того, як стало відомо про його проходження курсу променевої терапії через рак передміхурової залози. Він відвідав вечірню месу в церкві Святого Йосипа на Брендівайні, римо-католицькій церкві, яку відвідує вже кілька десятиліть.