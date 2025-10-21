Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає
Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати
фото: MEGA/GC

У травні офіс Байдена оголосив, що у нього діагностували агресивну форму раку простати

Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати, що є важливим етапом у його лікуванні, хоча це не означає завершення всього процесу. Як пише CBS News, про це повідомила прессекретарка колишнього президента США, зазначивши, що він «позвонив у дзвоник» після завершення кількатижневого курсу лікування в клініці Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії, передає «Главком»

Дочка Байдена, Ешлі, поділилася відео, на якому він дзвонить у дзвоник, з підписом: «Подзвонив у дзвоник! Дякуємо неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми дуже вдячні!».

Фраза «подзвонив у дзвоник» має символічне значення, особливо у контексті лікування раку. У медичній практиці це зазвичай означає завершення важливого етапу лікування, наприклад, курсу хіміотерапії або променевої терапії. Подібний жест часто використовується в лікарнях, де пацієнти, що завершили лікування, дзвонять у дзвоник як символ перемоги над хворобою або закінчення важкого періоду.

Наразі невідомо, чи буде Байдену потрібен додатковий курс променевої терапії, оскільки лікарі зазвичай оцінюють ефективність лікування через кілька тижнів після його завершення. 

У травні офіс Байдена оголосив, що у нього діагностували агресивну форму раку простати, яка поширилася на кістки.

Також повідомлялось, що Джо Байден вперше з’явився на публіці після того, як стало відомо про його проходження курсу променевої терапії через рак передміхурової залози. Він відвідав вечірню месу в церкві Святого Йосипа на Брендівайні, римо-католицькій церкві, яку відвідує вже кілька десятиліть.

Теги: рак Джозеф Байден хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп закликав не приймати препарат «Тайленол» під час вагітності
Трамп заявив, що парацетамол викликає аутизм
23 вересня, 10:09
Трамп дивиться на фото автопера, яке повісили замість знімка експрезидента Джо Байдена
Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у Білому домі
25 вересня, 01:09
Найвищий ризик зараження сифілісом спостерігається у великих містах, як Берлін, Гамбург, Кельн, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен
У Німеччині зафіксовано рекордну кількість випадків зараження сифілісом
27 вересня, 04:03
Які раки водяться в Україні та чому їх вилов заборонений
У водоймах України мешкають три види раків: які з них занесені до Червоної книги
6 жовтня, 14:30
к ШІ прискорює пошук ефективних препаратів проти пухлин
Як штучний інтелект може допомогти у лікуванні раку
16 жовтня, 16:07
Колишня помічниця Байдена Тара Рід набула російського громадянства
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
23 вересня, 12:05
Байден: За підтримки США та світу, Близький Схід знаходиться на шляху до миру
Байден подякував Трампу
14 жовтня, 09:30
Супермодель Белла Хадід з'явилась на шоу в двох образах
Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)
17 жовтня, 14:24
Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку
Головна російська пропагандистка почала проходити хіміотерапію
Вчора, 19:17

Соціум

Встигли за сім хвилин: як виглядають викрадені коштовності з Лувру (фото)
Встигли за сім хвилин: як виглядають викрадені коштовності з Лувру (фото)
Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає
Байден «подзвонив у дзвоник» після курсу променевої терапії: що це означає
Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому
Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому
Білий дім розпочав демонтаж частини Східного крила для будівництва бальної зали Трампа
Білий дім розпочав демонтаж частини Східного крила для будівництва бальної зали Трампа
На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони
На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони
Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти
Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua