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«Будівельник» підсилився гравчинею збірної України з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Будівельник» підсилився гравчинею збірної України з баскетболу
Любинець має досвід виступів закордоном – вона грала у чемпіонатах Румунії, Угорщини, Німеччини та Косово
фото: ФБУ

Вероніка Любинець продовжить кар'єру в Україні

Українська центрова Вероніка Любинець стала баскетболісткою «Будівельника». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Вероніка добре знайома українським вболівальникам виступами за національну збірну. У середньому в іграх за національну збірну України Вероніка має 5.5 очка та 3.2 підбирання.

Також вона виступала за провідні клуби жіночої Суперліги («Київ-Баскет», «Прометей»). В наразі своєму останньому сезоні (2021/22) в українській Суперлізі Вероніка набирала 7,4 очка та 4,1 підбирання при РЕ в 10.4 бали.

Любинець також має досвід виступів закордоном – вона грала у чемпіонатах Румунії, Угорщини, Німеччини та Косово.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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