Макгрегор пообіцяв повернутися в октагон і побити Пор’є

Ірландський боєць зламав ногу, але завершувати кар’єру не збирається

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор прокоментував поразку, якої він зазнав в поєдинку з колишнім тимчасовим чемпіоном ліги в легкій вазі Дастіном Пор’є.

«Я розносив його в боксі, розбивав його ногу. Це не кінець, якщо доведеться, ми закінчимо за межами октагону. Мені начхати! Не було жодного чека. Пішов він!

Що я відчув, коли впав? Кістка просто розломилася, та ще й став на цю ногу. Це божевільний бізнес», – сказав Конор після бою.

У кінцівці першого раунду ірландський боєць під час падіння зламав ліву ногу. Бій був зупинений, перемогу присудили Пор’є.

Раніше Макгрегор вперше обійшов Мессі і Роналду і став найуспішнішим у спорті.