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    Макгрегор пообіцяв повернутися в октагон і побити Пор’є

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    Конор Макгрегор залишив октагон на ношах - Макгрегор пообіцяв повернутися в октагон і побити Пор’є
    Конор Макгрегор залишив октагон на ношах
    Фото з відкритих джерел

    Ірландський боєць зламав ногу, але завершувати кар’єру не збирається

    Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор прокоментував поразку, якої він зазнав в поєдинку з колишнім тимчасовим чемпіоном ліги в легкій вазі Дастіном Пор’є.

    «Я розносив його в боксі, розбивав його ногу. Це не кінець, якщо доведеться, ми закінчимо за межами октагону. Мені начхати! Не було жодного чека. Пішов він!

    Що я відчув, коли впав? Кістка просто розломилася, та ще й став на цю ногу. Це божевільний бізнес», – сказав Конор після бою.

    У кінцівці першого раунду ірландський боєць під час падіння зламав ліву ногу. Бій був зупинений, перемогу присудили Пор’є.

    Раніше Макгрегор вперше обійшов Мессі і Роналду і став найуспішнішим у спорті.

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    Теги: Конор МакГрегор ММА Дастін Пор'є
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    Макгрегор пообіцяв повернутися в октагон і побити Пор’є