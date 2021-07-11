Макгрегор пообіцяв повернутися в октагон і побити Пор’є
Ірландський боєць зламав ногу, але завершувати кар’єру не збирається
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор прокоментував поразку, якої він зазнав в поєдинку з колишнім тимчасовим чемпіоном ліги в легкій вазі Дастіном Пор’є.
«Я розносив його в боксі, розбивав його ногу. Це не кінець, якщо доведеться, ми закінчимо за межами октагону. Мені начхати! Не було жодного чека. Пішов він!
Що я відчув, коли впав? Кістка просто розломилася, та ще й став на цю ногу. Це божевільний бізнес», – сказав Конор після бою.
У кінцівці першого раунду ірландський боєць під час падіння зламав ліву ногу. Бій був зупинений, перемогу присудили Пор’є.
Раніше Макгрегор вперше обійшов Мессі і Роналду і став найуспішнішим у спорті.
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