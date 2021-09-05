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    Чемпіонат світу-2022, кваліфікація. Україна – Франція: відеоогляд матчу

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    Микола Шапаренко відрив лік голам за національну команду - Чемпіонат світу-2022, кваліфікація. Україна – Франція: відеоогляд матчу
    Микола Шапаренко відрив лік голам за національну команду
    Фото з відкритих джерел

    Команда Олександра Петракова зіграла внічию з чемпіонами світу

    Збірна України провела два матчі під керівництвом нового тренера. У них Олександр Петраков здобув дві нічиї – в Казахстані і дома з французами. Чемпіони світу приїхали за перемогою, але раді були й нічийному результату – 1:1.

    Після гри одразу сім гравців основного складу відправилися в свої клуби. Тож в грі з Чехією 8 вересня склад української команди буде експериментальним.

    Наша збірна посідає третє місце в турнірній таблиці.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Чемпіонат світу-2022, кваліфікація. Україна – Франція: відеоогляд матчу