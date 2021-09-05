Чемпіонат світу-2022, кваліфікація. Україна – Франція: відеоогляд матчу

Команда Олександра Петракова зіграла внічию з чемпіонами світу

Збірна України провела два матчі під керівництвом нового тренера. У них Олександр Петраков здобув дві нічиї – в Казахстані і дома з французами. Чемпіони світу приїхали за перемогою, але раді були й нічийному результату – 1:1.

Після гри одразу сім гравців основного складу відправилися в свої клуби. Тож в грі з Чехією 8 вересня склад української команди буде експериментальним.

Наша збірна посідає третє місце в турнірній таблиці.