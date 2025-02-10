Мати української важкоатлетки після лікування в Запоріжжі повернулася в окупацію

Олімпійська чемпіонка Скакун розповіла драматичну історію про маму своє підопічної спортсменки

Олімпійська чемпіонка 2004 року Наталія Скакун, яка нині очолює жіночу збірну України з важкої атлетики, поділилася історією своєї підопічної, мати якої живе в окупованому Бердянську.

В інтерв'ю NV легендарна важкоатлетка розповіла, що українка намагалася вивезти маму з окупації, але та категорично відмовилася. Цікаво, що після серйозної травми коліна жінка погодилася поїхати в Запоріжжя, де їй зробили операцію. Однак, після відновлення, вона вирішила повернутися назад у Бердянськ.

«У нас тренується дівчина із Запоріжжя. Цікаво, що її мама зараз живе в окупованому Росією Бердянську й почувається там комфортно. Дівчина досі спілкується з нею телефоном, і їхні розмови часто перетворюються на сварки через різні погляди. Моя підопічна хотіла вивезти маму з окупованої території, але та категорично відмовилася, заявивши, що їй там добре. Вона вважає себе частиною Росії.

Найцікавіше сталося, коли ця жінка серйозно травмувала коліно. Спортсменка зібралася, поїхала в окупований Бердянськ і вивезла маму на підконтрольну Україні територію. У Запоріжжі їй зробили операцію й допомогли відновитися. Однак, коли їй стало краще, вона вирішила повернутися назад в окупацію. Це виглядає дуже дивно, але моя підопічна не могла залишити маму в біді, навіть якщо їхні погляди кардинально різні», – сказала Скакун.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.