Масована атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків

Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки

18 шахедів завдали значних руйнувань у Запоріжжі

Російські терористи скерували сьогодні на Запоріжжя 18 шахедів. Фото наслідків показав очільник місцевої обласної адміністрації Іван Федоров.

Під час атаки постраждали й автомийка та приватні гаражі.

Сталося кілька пожеж.

Також внаслідок удару понівечені навчальний заклад, будинки та автівки.

Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.

8 фото На весь екран













Наслідки нічної атаки шахедів на Запоріжжя фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері 22 січня і в ніч проти 23-го російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами» та ракетами, завдавши удару по одному й тому ж енергетичному об’єкту. Станом на 12:45 за медичною допомогою звернулися 46 людей. Серед поранених – двомісячне немовля та четверо співробітників ДСНС.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.