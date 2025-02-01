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Масована атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Масована атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки
фото: Запорізька ОВА

18 шахедів завдали значних руйнувань у Запоріжжі

Російські терористи скерували сьогодні на Запоріжжя 18 шахедів. Фото наслідків показав очільник місцевої обласної адміністрації Іван Федоров.

Під час атаки постраждали й автомийка та приватні гаражі. 

Сталося кілька пожеж. 

Також внаслідок удару понівечені навчальний заклад, будинки та автівки.

Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Наслідки нічної атаки шахедів на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері 22 січня і в ніч проти 23-го російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами» та ракетами, завдавши удару по одному й тому ж енергетичному об’єкту.  Станом на 12:45 за медичною допомогою звернулися 46 людей. Серед поранених – двомісячне немовля та четверо співробітників ДСНС.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: дрон безпілотник Запоріжжя війна росія окупанти

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