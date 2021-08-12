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    Стали відомі борги «Барселони» перед Мессі

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    Ліонель Мессі змінив Барселону на Париж - Стали відомі борги «Барселони» перед Мессі
    Ліонель Мессі змінив Барселону на Париж
    Фото: ПСЖ

    Іспанський клуб має виплатити Ліонелю € 39 млн

    «Барселона» має заборгованість перед нападаючим «Парі Сен-Жермен» Ліонелем Мессі. Клуб не доплатив нападнику десятки мільйонів євро. Про це повідомляє El Mundo.

    За інформацією джерела, каталонський клуб має виплатити аргентинському футболістові бонус за лояльність, який становить €39 млн. Даний бонус прописаний в минулому контракті Мессі з «Барселоною».

    Учора, 10 серпня, Ліонель Мессі уклав з ПСЖ контракт, розрахований на два роки. Угода включає опцію продовження ще на один сезон.

    5 серпня «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з Мессі. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.

    Аргентинський футболіст виступав за основний склад «Барселони» з 2003 року.

    Тим часом «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Стали відомі борги «Барселони» перед Мессі