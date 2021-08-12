Стали відомі борги «Барселони» перед Мессі

Іспанський клуб має виплатити Ліонелю € 39 млн

«Барселона» має заборгованість перед нападаючим «Парі Сен-Жермен» Ліонелем Мессі. Клуб не доплатив нападнику десятки мільйонів євро. Про це повідомляє El Mundo.

За інформацією джерела, каталонський клуб має виплатити аргентинському футболістові бонус за лояльність, який становить €39 млн. Даний бонус прописаний в минулому контракті Мессі з «Барселоною».

Учора, 10 серпня, Ліонель Мессі уклав з ПСЖ контракт, розрахований на два роки. Угода включає опцію продовження ще на один сезон.

5 серпня «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з Мессі. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.

Аргентинський футболіст виступав за основний склад «Барселони» з 2003 року.

Тим часом «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото).