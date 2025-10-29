Центробанк Аргентини випустив монету з ескізом легендарного гола Марадони

На реверсі монети зображено траєкторію сольного проходу Дієго Марадони

Центральний банк Аргентини презентував на сайті пам'ятну срібну монету, присвячену чемпіонату світу з футболу 2026 року.. Про це інформує «Главком».

На реверсі монети зображено траєкторію сольного проходу Дієго Марадони, після якого аргентинець забив гол у ворота Англії на чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. У 2026 році цій легендарній спортивній події виповниться 40 років.

На аверсі зображений м'яч, що проходить крізь монету. Зазначається, що це символізує пристрасть до футболу, яка властива Аргентині.

Монета виготовлена ​​із срібла 925 проби, важить 27 грамів і має діаметр 40 мм. Тираж для внутрішнього обігу – 2500 штук, символічна вартість кожної – 10 доларів. Для міжнародного обігу випущено золоті монети аналогічного дизайну.

Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».