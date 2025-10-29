Центробанк Аргентини випустив монету з ескізом легендарного гола Марадони
На реверсі монети зображено траєкторію сольного проходу Дієго Марадони
Центральний банк Аргентини презентував на сайті пам'ятну срібну монету, присвячену чемпіонату світу з футболу 2026 року.. Про це інформує «Главком».
На реверсі монети зображено траєкторію сольного проходу Дієго Марадони, після якого аргентинець забив гол у ворота Англії на чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці. У 2026 році цій легендарній спортивній події виповниться 40 років.
На аверсі зображений м'яч, що проходить крізь монету. Зазначається, що це символізує пристрасть до футболу, яка властива Аргентині.
Монета виготовлена із срібла 925 проби, важить 27 грамів і має діаметр 40 мм. Тираж для внутрішнього обігу – 2500 штук, символічна вартість кожної – 10 доларів. Для міжнародного обігу випущено золоті монети аналогічного дизайну.
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0