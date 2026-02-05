Головна Спорт Новини
Визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги
«Манчестер Сіті» продовжує боротьбу за Кубок англійської ліги
фото: Reuters

Вирішальний матч Кубка англійської ліги-2025/26 відбудеться в березні 2026 року

«Манчестер Сіті» вдруге обіграв «Ньюкасл Юнайтед» і приєднався до «Арсеналу» у фіналі Кубка англійської ліги-2025/26. Про це повідомляє «Главком».

У січні 2026 року «Ньюкасл Юнайтед» із рахунком 0:2 поступився «Манчестер Сіті» вдома й мав рятуватися від вильоту з Кубка англійської ліги у виїзному поєдинку вчора, 4 лютого. Проте, «сорокам» не вдалося впоратися з «містянами» й цього разу.

Перший тайм протистояння в Манчестері завершився розгромом гостей за рахунок дубля у виконанні Омара Мармуша й результативного удару Тіджані Рейндерса. У другій половині матчу господарі поля пропустили, але тільки один гол, яким відзначився Ентоні Еланга, тож фінальний свисток зафіксував вихід «містян» до наступного раунду турніру.

Кубок англійської ліги, 1/2 фіналу

Манчестер Сіті – Ньюкасл Юнайтед 3:1

  • Голи: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Еланга, 62

«Манчестер Сіті» у фіналі Кубка англійської ліги опинився вперше з 2021 року. Раніше «містяни» вісім разів досягали бажаного результату у вирішальних поєдинках турніру й тільки раз зазнали невдачі.

Нагадаємо, що позавчора, 3 лютого, першим учасником наступного фіналу став «Арсенал». Дуель за трофей відбудеться 22 березня 2026 року на «Вемблі Стедіум» у Лондоні.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК «Ньюкасл Юнайтед»

Визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги
Визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги
Ефект гола «Реалу»: Трубін увійшов до топ-5 найпопулярніших українських футболістів в Instagram
Ефект гола «Реалу»: Трубін увійшов до топ-5 найпопулярніших українських футболістів в Instagram
Карантин на Олімпіаді. Жіночу збірну Фінляндії з хокею скосив підступний вірус
Карантин на Олімпіаді. Жіночу збірну Фінляндії з хокею скосив підступний вірус
Укранський триатлоніст Сапунов отримав «незвичну» дискваліфікацію: деталі скандалу
Укранський триатлоніст Сапунов отримав «незвичну» дискваліфікацію: деталі скандалу
Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день
Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день
На Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація
На Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація

