Ліонель Мессі придбає іспанський клуб

Ліонель Мессі придбає вже другий клуб

У власність аргентинської легенди потрапить «Ельденсе»

Нападник «Інтер Маямі» Ліонель Мессі викупить іспанський клуб «Ельденсе». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Фабріціо Романо.

39-річний аргентинець викупить 100 відсотків прав на клуб з Сегунди. У своїй власності легенда футболу вже має «Корнелью» з п'ятого дивізіону.

Сторони вже досягяли попередньої домовленості щодо продажу клубу.

«Ельденсе» за підсумками минулого сезону вишой до Сегунди. Наразі команда посідає 20-те місце турнірнохї таблиці, маючи в своєму активу два бали після чотирьох турів.

Ліонель Мессі цього сезону провів 24 матчі, забив 21 гол та віддав 11 результативних передач. Його контракт з «Інтер Маямі» розрахований до кінця 2028 року.

Раніше легендарний аргентинець потрапив до списку претендентів на «Золотий м'яч».