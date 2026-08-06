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«Динамо» стартувало в кваліфікації Ліги конференцій: як минув матч проти «Карабаху»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» стартувало в кваліфікації Ліги конференцій: як минув матч проти «Карабаху»
«Біло-сині» мають перевагу перед матчем-відповіддю
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд оформив першу перемогу в сезоні

Київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Такий розвиток подій збив ритм «Карабаху». Від ініціативи азербайджанського гранда не залишилося і сліду, а матч перейшов у режим позиційної боротьби. Лише ближче до перерви команди обмінялися нагодами – постріл Лонвейка парирував кіпер, а Кащук не зміг акцентовано пробити після стандарту.

Новий спалах активності припав на старт другої половини. Двічі з ударних позицій над воротами пробив Герреро. А з технічним ударом неймовірно заведеного Кащука впорався Суркіс-молодший.

Натомість в середині 45-хвилинки голкіпер ледь не «привіз» гол у власні ворота. Після навісу Зубіра воротар «Динамо» фактично залишив м'яч під удар Муаддібу. Однак, літній новачок «скакунів» із лінії воротарського примудрився не влучити в рамку.

Найреальніший же гольовий момент на 71-й хвилині змарнував Шапаренко. Свіжого хавбека розкішною передачею віч-на-віч із голкіпером вивів Сич. Утім, українець втратив нагоду акцентовано пробити, коли його запресингував оборонець.

Нервові фінальні хвилини обмежилися вилученням оборонця «Карабаху» Макрецкіса. Він влетів ногою у голову Кабаєву та після втручання VAR пішов відпочивати достроково. Голів же більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Ліга конференцій 2026/27. Кваліфікація, третій раунд

«Динамо» – «Карабах» – 1:0

  • Гол: Пономаренко, 10

До слова, днями «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Нагадаємо, раніше «Динамо» зазнало другої поразки від ПАОКа з грецьких Салонік. На цьому команда Костюка завершила виступи в кваліфікації Ліги Європи. Тур УПЛ столичний гранд пропустив.

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Теги: ФК «Динамо» ФК «Карабах» Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

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