Туран отримав пропозицію очолити збірну Туреччини – джерело

Арда Туран може залишити «Шахтар» і повернутися на батьківщину

Головний тренер «Шахтаря» раніше відмовив турецьким грандам

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран отримав пропозицію очолити збірну Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Наразі збірну Туреччини продовжує очолювати італійський фахівець Вінченцо Монтелла, якому активно підшукується заміна. Збірна Туреччини вперше за 24 роки вийшла на Чемпіонат світу, але на турнірі виступила провально. Підопічні Монтелли вже після другого туру групового етапу втратили шанси на вихід у плейоф.

Раніше інтерес до запрошення Турана виявляли турецькі гранди – «Фенербахче» та «Бешикташ», проте фахівець відповів відмовою. Туран щасливий у «Шахтарі», але у перспективі бачить себе тренером команди з топ-ліги.

«Шахтар» під керівництвом Арди Турана веде підготовку до нового сезону-2026/27. «Гірники» стартують 3 серпня матчем проти «Кудрівки» у першому турі УПЛ.

Нагадаємо, півзахисник «Шахтаря» Егіналду травмував плече на літніх зборах і вже переніс операцію. Після операції, яку зробили в Словенії, гравець «гірників» вже розпочав відновлення. Він пропустить решту зборів і старт сезону.

Лівому вінгеру 21 рік, його трансферна вартість оцінюється у 5 млн євро. У минулому сезоні Егіналду забив дев'ять м'ячів та тричі асистував партнерам у 27 офіційних матчах за клуб.

До слова, донецький «Шахтар» офіційно оголосив про продовження контракту з гамбійським форвардом Мохамаду Канте. Донецький клуб і гамбійський форвард пролонгували співпрацю на 5 років – угоду розраховано до 30 червня 2031 року.