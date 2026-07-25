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«Кудрівка» підписала контракт з колишнім півзахисником «Шахтаря»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Кудрівка» підписала контракт з колишнім півзахисником «Шахтаря»
Іван Петряк став гравцем «Кудрівки»
фото: ФК Кудрівка

Іван Петряк з липня був вільним агентом

«Кудрівка» офіційно оголосила про підписання колишнього півзахисника «Шахтаря» Івана Петряка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Кудрівки».

Деталі підписаної угоди не повідомляються. Попередній контракт Петряка із «Шахтарем» був розрахований до 30 червня 2026 року. Відомо, що гравець тренувався окремо від основи «гірників», підтримуючи форму у юнацькій команді під керівництвом Олексія Бєліка.

Петряк повернувся в «Шахтар» перед стартом сезону 2022/23, раніше виступаючи за клуб з 2016 по 2018 рік. У перерві між двома етапами кар’єри у складі «гірників», українець грав в Угорщині за «Ференцварош» та «Фехервар».

Другу частину сезону 2023/24 Іван Петряк відіграв на правах оренди за «Полісся», а в першій частині кампанії 2024/25 грав у оренді за «Чорноморець», і з того часу хавбек на поле так і не виходив.

«Кудрівка» у минулому чемпіонаті УПЛ посіла 13-те місце, а в перехідних матчах обіграла «Агробізнес» і зберегла прописку в елітному дивізіоні. У новому сезоні 2026/27 команда Олександра Протченка стартує матчем із «Шахтарем», який пройде 3 серпня.

Нагадаємо, півзахисник «Шахтаря» Егіналду травмував плече на літніх зборах і вже переніс операцію. Після операції, яку зробили в Словенії, гравець «гірників» вже розпочав відновлення. Він пропустить решту зборів і старт сезону.

Лівому вінгеру 21 рік, його трансферна вартість оцінюється у 5 млн євро. У минулому сезоні Егіналду забив дев'ять м'ячів та тричі асистував партнерам у 27 офіційних матчах за клуб.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Іван Петряк УПЛ

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