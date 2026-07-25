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Суперник «Полісся» в Лізі конференцій несподівано продав свого лідера

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Суперник «Полісся» в Лізі конференцій несподівано продав свого лідера
Еліас Ашурі був одним з найкращих гравців «Копенгагена»
фото: FrontzoneSport

Еліас Ашурі переїхав у клуб МЛС «Сан-Дієго»

«Копенгаген» продав одного з найкращих свої гравців – півзахисника Еліаса Ашурі до американського «Сан-Дієго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу данського клубу.

Ашурі пропустив першу гру другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між «Поліссям» і «Копенгагеном» (3:3) і вже не зіграє в матчі-відповіді, який відбудеться у середу, 29 липня, в Копенгагені.

За даними Transfermarkt, сума трансферу Ашурі в «Сан-Дієго» склала 3 млн євро. Контракт із 27-річним вінгером розраховано до 30 черпня 2029 року.

Ашурі приєднався до «Копенгагена» влітку 2023 року. За цей час він провів 117 матчів у складі «біло-синіх», забив 12 голів і віддав 28 результативних передач. Разом із данським клубом Ашурі виступав у Лізі чемпіонів, а також став чемпіоном Данії та володарем Кубка країни. У сезоні 2023/24 він встановив клубний рекорд «Копенгагена», віддавши 14 гольових передач – найбільше серед усіх гравців Суперліги того сезону.

Влітку Ашурі виступав на Чемпіонаті світу 2026 у складі збірної Тунісу, де виходив на заміну в усіх трьох матчах групового етапу.

Нагадаємо, «Полісся» оголосило про підписання контракту з венесуельським опорним півзахисником «Кривбаса» Андрусвом Араухо. Угода з футболістом розрахована на три роки. У новій команді 23-річний хавбек виступатиме під 22-м номером.

За час професійної кар'єри Араухо провів 114 офіційних матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем і п'ятьма результативними передачами. У березні 2026 року півзахисник дебютував у складі національної збірної Венесуели. Свій перший матч за головну команду країни він провів у товариській зустрічі проти збірної Тринідаду і Тобаго, відігравши всі 90 хвилин.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся» Ліга конференцій ФК «Копенгаґен»

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