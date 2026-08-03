Опальний форвард із чемпіонату Італії отримав варіант у США – джерело

Колектив Вищої ліги футболу готовий запросити зіркового виконавця

Нападник італійського «Наполі» Ромелу Лукаку розпочав перемовини з американським «Атланта Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Сашу Тавольєрі.

«Партенопейці» прагнуть здихатися скандального бельгійця. Навесні він побив горщики з менеджментом італійського гранда, відмовившись повернутися у табір команди після отримання травми в національній команді. «Наполі» відпустить ветерана за 10 млн євро.

Контракт Лукаку з італійським грандом розрахований до літа 2027 року. Перемовини з «Атлантою Юнайтед» перебувають на початковій стадії. Наразі невідома сума, з якою джорджійці готові попрощатися заради гренадера.

Лукаку в минулому сезоні зіграв лише сім поєдинків. До свого активу він записав один гол. Зате на Чемпіонаті світу 2026 бельгійський форвард провів шість матчів, у яких оформив три м'ячі та один асист.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.