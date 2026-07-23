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Аргентинська депутатка заявила, що збірну країни критикують, бо «у ній немає кольорових»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Аргентинська депутатка заявила, що збірну країни критикують, бо «у ній немає кольорових»
Аргентина дійшла до фіналу мундіалю
фото: Getty Images

Депутатка Лемуан: Ненависть до нашої команди на цьому та минулих чемпіонатах світу виникла через відсутність чорношкірих футболістів

Депутатка аргентинської Палати представників Аргентини Лілія Лемуан пояснила критику на адресу збірної країни після Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBCL.

«На нашу команду нападають, бо в ній немає кольорових. Там усі білі. Ненависть до нашої команди на цьому та минулих чемпіонатах світу виникла через відсутність чорношкірих футболістів. Саме тому нас почали називати расистами. У складі немає афроамериканців, але є гравці з сімей з дуже скромним достатком, із найбідніших верств населення», – заявила Лемуан.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Аргентина

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