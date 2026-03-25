Михайло Гераскевич: На Олімпіаді Владислав був би з медаллю – це факт

Михайло Гераскевич: На олімпіаді Влад був у найкращій своїй формі в житті

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» оцінив шанси Владислава Гераскевича здобути нагороду Олімпіади-2026.

Що сказав Михайло Гераскевич

«Влад був у найкращій своїй формі в житті. У нього на тренуваннях під час Олімпіади у стартовому розгоні був результат 4,65 с. І це не був його максимум. А на Олімпійських іграх найкращий час розгону серед всіх учасників – 4,48 с. Тобто це 0,17 с різниця.

У нас такої різниці не було в кар'єрі ніколи. Щоб на Чемпіонатах світу, або на Кубках світу, або на Олімпійських іграх була така різниця в старті маленька… У нас такого не було. І я наголошую, що це Влад біг не в повну силу. Він мені потім після тренування казав: «У мене таке, каже, відчуття, що я зможу пробігти 4,57-4,58 с». А це вже – лише 0,1 с різниця від найкращого старту серед всіх учасників Олімпіади.

У нас такої форми ніколи не було, і такої різниці у часу розгону маленької ніколи не було. І цим ми завдячуємо тренеру Миколі Кушніру, який нас консультує вже півтора року», – заявив Михайло Гераскевич.

Він також зазначив, що під час тренувань на Олімпіаді у Владислава було найкраще серед всіх скелетоністів проходження траси.

«Ми придумали ідею для ковзанів. Влад знайшов хороше налаштування для скелетона. Тобто склалося так, що Олімпійські ігри були піком нашим у всьому.

Ще хочу сказати, що ми переглядали перший і другий заїзд… Хлопці дуже сильно нервували. Але ми знаємо й інше, що Влад завжди абсолютно спокійний, як скеля.

І 100% я гарантую, що він би проїхав без нервів. І на тренуваннях у нього проходження траси, лінії її проходження, були найкращими. Про це зазначали тренери інших команд, що в нього найкращі лінії.

Тобто те, що він був би в призах, те, що він був би з медаллю – факт. І хто знає, яка б доля золотої медалі була, якби Влад був дуже близько біля Метта Вестона (переможець Олімпіади-2026 – «Главком») і змусив би його нервувати», – розповів Михайло Гераскевич.

Дискваліфікація Владислава Гераскевича: що відомо

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.