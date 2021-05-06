«Минай» зачинився в роздягальні і відмовлявся виходити на матч з «Шахтарем»

Аутсайдер чемпіонату вимагав переносу матчу Прем'єр-ліги України

Остання команда чемпіонату України «Минай» відмовлялася виходити на матч 25 туру Прем'єр-ліги України з «Шахтарем». Цей демарш пов'язаний з аномальними ставками на матч, зокрема, на перемогу закарпатського клубу деякі букмекерські контори виставляли коефіцієнт до 44-х. Також чимало ставок були на тотал більше 3.5. Ще кілька контор вже з учорашнього дня ставки на цей поєдинок не приймали взагалі.

Матч мав розпочатися о 19:00. Ужгородська команда за два тури до кінця першості посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок. «Шахтар» іде в турнірній таблиці другим.

Стало відомо, що тренер «Миная» Микола Цимбал прибув на гру окремо від команди. Про це повідомляє телеканал "Футбол 2". За останніми даними стало відомо, що «Минай» також просив відкласти матч.

Гра розпочалася з 30-хвилинною затримкою.

Учора визначився третій учасник єврокубків від України в наступному сезоні.