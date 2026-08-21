Масований удар по Сумщині, Україна запровадила резонансні санкції: головне за ніч 21 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 21 серпня 2026 року

Ніч на 21 серпня відзначилася масованим ударом безпілотниками по Сумщині та резонансними українськими санкціями – під них потрапили соратник Януковича і творці мультсеріалу «Маша та Ведмідь». «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 серпня.

Росія масовано вдарила по Сумщині: пошкоджені будинки, є постраждалі

Вночі проти 21 серпня Росія завдала масованого удару ударними безпілотниками по Сумщині – атаки зафіксували в Конотопі та Сумах. У Сумах та Конотопі поранені щонайменше двоє людей, пошкоджено житлові будинки. Рятувальні служби працюють на місцях.

Україна запровадила санкції проти соратника Януковича і творців «Маші та Ведмедя»

Президент Зеленський підписав санкції проти Андрія Іванющенка – соратника Януковича – та проти авторів російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь», який Київ вважає інструментом пропаганди для дітей.

10 мільйонів знищених книжок: видавці просять світ про підтримку

Українські видавці звернулися до міжнародної спільноти із закликом підтримати галузь – за час повномасштабної війни Росія знищила понад 10 мільйонів примірників книжок.

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