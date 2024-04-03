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Рекордсменка світу з РФ, яка підтримує Путіна і війну, відмовилася їхати на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Рекордсменка світу з РФ, яка підтримує Путіна і війну, відмовилася їхати на Олімпіаду
Чикунова заявила, що їй незрозуміла позиція МОК

Чикунова в Instagram ставила лайки під постами на підтримку війни та Путіна

Російська плавчиня та рекордсменка світу Євгенія Чикунова заявила, що не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у Парижі (Франція).

«Чи їду я на Олімпіаду? Ні. І нейтральний статус не буду отримувати. Але стежитиму. Але себе, як нейтрального спортсмена, я не бачу. Мені, в принципі, незрозуміла позиція МОК. Вони ставлять такі умови і думають, що всі одразу будуть бігти виступати в нейтральному статусі? Вважаю, що умови, коли нас не буде навіть у медальному заліку, це вже край», – заявила Чикунова.

Варто зазначити, що Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.

Зокрема, в пості за 9 травня 2023 року, який лайкнула Чикунова, Рилов розмістив своє фото з пропагандистського мітингу з літерою Z на куртці. Він написав про свою «щиру підтримку мого президента Путіна» та що він «не зрадив гідності країни».

Також Рилов окремо підкреслив, що не шкодує про своє рішення підтримати агресію проти України.

Теги: плавання Олімпіада росія війна

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