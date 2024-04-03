Рекордсменка світу з РФ, яка підтримує Путіна і війну, відмовилася їхати на Олімпіаду
Чикунова в Instagram ставила лайки під постами на підтримку війни та Путіна
Російська плавчиня та рекордсменка світу Євгенія Чикунова заявила, що не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у Парижі (Франція).
«Чи їду я на Олімпіаду? Ні. І нейтральний статус не буду отримувати. Але стежитиму. Але себе, як нейтрального спортсмена, я не бачу. Мені, в принципі, незрозуміла позиція МОК. Вони ставлять такі умови і думають, що всі одразу будуть бігти виступати в нейтральному статусі? Вважаю, що умови, коли нас не буде навіть у медальному заліку, це вже край», – заявила Чикунова.
Варто зазначити, що Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.
Зокрема, в пості за 9 травня 2023 року, який лайкнула Чикунова, Рилов розмістив своє фото з пропагандистського мітингу з літерою Z на куртці. Він написав про свою «щиру підтримку мого президента Путіна» та що він «не зрадив гідності країни».
Також Рилов окремо підкреслив, що не шкодує про своє рішення підтримати агресію проти України.
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