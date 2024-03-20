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«Індивідуальні нейтральні спортсмени». Що задумав Міжнародний олімпійський комітет?

glavcom.ua
Росія готується бойкотувати Олімпіаду у Парижі?
фото: Depositphotos

МОК завжди вважався прихильним до Росії

І наостанок про спорт. МОК заборонив росіянам та білорусам брати участь у церемонії відкриття та закриття Ігор у Парижі. Але при цьому не включив до правил їхнього допуску на Олімпіаду пункт про засудження війни в Україні. Обмежились формулюванням «до Ігор не допустять спортсменів, які активно підтримували війну і співробітників силових структур та армії». 12 російських та 7 білоруських спортсменів вже кваліфікувалися на змагання. Загалом на Олімпіаду можуть відібрати максимум 55 росіян. Навіть назву для них вигадали – «Індивідуальні нейтральні спортсмени», а також гімн, символ та прапор.

Зараз важко сказати, погодиться Росія на таке, чи буде бойкотувати Олімпіаду. Проте, іншого чуттєвого удару по РФ МОК вже завдав, закликавши спортсменів та уряди всіх країн відмовитися від участі в так званих російських Іграх Дружби, які заплановані на вересень.

У МОК заявили, що ці ігри організовані російським урядом «виключно у політичних цілях» і пригрозили санкціями атлетам, які візьмуть в них участь. 

У Москві відреагували миттєво і в притаманному їй стилі: «Томас Бах разом із усією профашистською бригадою ще приповзуть до нас на колінах… Ми велика Росія, у нас найкращий президент. Поїхали!».

«Індивідуальні нейтральні спортсмени». Що задумав Міжнародний олімпійський комітет? фото 1

Насправді, «Ігри Дружби» – це такий собі симулякр Олімпіади, який вигадали в РФ після того, як її «нейтралізували», примусивши спочатку виступати під нейтральним прапором, а потім запропонували її спортсменам взагалі відректися від підтримки «СВО». Звісно, ніхто з них на це не пішов. Дехто змінив спортивне громадянство, а більшість погодилася розміняти світове визнання на якусь «красноярську лижню». 

А Міжнародний Олімпійський Комітет на чолі з Томасом Бахом, який і до цього тривалий час демонстрував неспортивну поведінку, завжди вважався прихильним до Росії. Але тепер в ній вже відкрито називають «фашистом» і самого Баха, який підтвердив це в інтерв’ю Le Monde: «Агресивність російського уряду зростає з кожним днем, проти МОК, проти Ігор, проти мене... Вона коливається у виразах «від «фашиста» до «руйнівника Ігор та олімпійського руху». І все це походить від російських чиновників…».

Бах роз’яснив і різницю між Росією та Ізраїлем (який також пропонували відлучити від Олімпіади в Парижі через події в Секторі Газа). «На відміну від Ізраїлю…, Російський олімпійський комітет хоче здійснювати свою владу над анексованими регіонами України. Це порушення її територіальної цілісності та компетенцій її Олімпійського комітету. В Москві переконують, що спортсмени із Луганської чи Донецької областей мають стати російськими. Це грубе порушення Олімпійської хартії… З боку Ізраїлю жодного порушення не було», – зазначив президент МОК.

Тож, як бачимо, шлях від «Бах-наш!» до «Бах-фашист!» у Росії виявився дуже коротким. І все до цього йшло. Питання лише в тому, чому він і досі перебуває в ілюзіях з приводу «О спорт, ти – мир!». В Росії це вже давно міф. 

Тепер його культивуватиме і МОК за допомогою «індивідуально нейтральних спортсменів». Яким після повернення з Парижу неодмінно потисне руку особисто Путін, той самий «агресивний уряд» випише премію, а пропаганда зробить з них нових зірок, які «під нейтральним прикриттям відстояли честь Росії». 

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Теги: спорт Олімпіада санкції МОК

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