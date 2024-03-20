«Індивідуальні нейтральні спортсмени». Що задумав Міжнародний олімпійський комітет?

МОК завжди вважався прихильним до Росії

І наостанок про спорт. МОК заборонив росіянам та білорусам брати участь у церемонії відкриття та закриття Ігор у Парижі. Але при цьому не включив до правил їхнього допуску на Олімпіаду пункт про засудження війни в Україні. Обмежились формулюванням «до Ігор не допустять спортсменів, які активно підтримували війну і співробітників силових структур та армії». 12 російських та 7 білоруських спортсменів вже кваліфікувалися на змагання. Загалом на Олімпіаду можуть відібрати максимум 55 росіян. Навіть назву для них вигадали – «Індивідуальні нейтральні спортсмени», а також гімн, символ та прапор.

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Зараз важко сказати, погодиться Росія на таке, чи буде бойкотувати Олімпіаду. Проте, іншого чуттєвого удару по РФ МОК вже завдав, закликавши спортсменів та уряди всіх країн відмовитися від участі в так званих російських Іграх Дружби, які заплановані на вересень.

У МОК заявили, що ці ігри організовані російським урядом «виключно у політичних цілях» і пригрозили санкціями атлетам, які візьмуть в них участь.

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У Москві відреагували миттєво і в притаманному їй стилі: «Томас Бах разом із усією профашистською бригадою ще приповзуть до нас на колінах… Ми велика Росія, у нас найкращий президент. Поїхали!».

Насправді, «Ігри Дружби» – це такий собі симулякр Олімпіади, який вигадали в РФ після того, як її «нейтралізували», примусивши спочатку виступати під нейтральним прапором, а потім запропонували її спортсменам взагалі відректися від підтримки «СВО». Звісно, ніхто з них на це не пішов. Дехто змінив спортивне громадянство, а більшість погодилася розміняти світове визнання на якусь «красноярську лижню».

А Міжнародний Олімпійський Комітет на чолі з Томасом Бахом, який і до цього тривалий час демонстрував неспортивну поведінку, завжди вважався прихильним до Росії. Але тепер в ній вже відкрито називають «фашистом» і самого Баха, який підтвердив це в інтерв’ю Le Monde: «Агресивність російського уряду зростає з кожним днем, проти МОК, проти Ігор, проти мене... Вона коливається у виразах «від «фашиста» до «руйнівника Ігор та олімпійського руху». І все це походить від російських чиновників…».

Бах роз’яснив і різницю між Росією та Ізраїлем (який також пропонували відлучити від Олімпіади в Парижі через події в Секторі Газа). «На відміну від Ізраїлю…, Російський олімпійський комітет хоче здійснювати свою владу над анексованими регіонами України. Це порушення її територіальної цілісності та компетенцій її Олімпійського комітету. В Москві переконують, що спортсмени із Луганської чи Донецької областей мають стати російськими. Це грубе порушення Олімпійської хартії… З боку Ізраїлю жодного порушення не було», – зазначив президент МОК.

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Тож, як бачимо, шлях від «Бах-наш!» до «Бах-фашист!» у Росії виявився дуже коротким. І все до цього йшло. Питання лише в тому, чому він і досі перебуває в ілюзіях з приводу «О спорт, ти – мир!». В Росії це вже давно міф.

Тепер його культивуватиме і МОК за допомогою «індивідуально нейтральних спортсменів». Яким після повернення з Парижу неодмінно потисне руку особисто Путін, той самий «агресивний уряд» випише премію, а пропаганда зробить з них нових зірок, які «під нейтральним прикриттям відстояли честь Росії».