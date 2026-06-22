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Молодіжна збірна України офіційно залишилася без головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Молодіжна збірна України офіційно залишилася без головного тренера
Унаї Мельгоса втратив роботу в структурі УАФ
фото: УАФ

Після змін у національній команді перезавантаження відбудеться і в молодіжці

Українська асоціація футболу завершила співпрацю з керманич збірної України U-21 Унаї Мельгосою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УАФ.

Іспанський фахівець провів на посаді майже три роки. Під його керівництвом молодь «синьо-жовтих» упевнено пробилася на Євро-2025. Утім, у фінальному турнірі підопічні Мельгоси зазнали двох поразок на груповому етапі та не вийшли в плейоф.

Натомість у кваліфікації до Євро-2027 результати збірної України U-21 непереконливі. Після шести турів колишні підопічні баска посідають третє місце в групі відбору та мають примарні шанси завоювати путівку на турнір. «Синьо-жовті» здобули перемоги над однолітками з Угорщини та Литви, а також розписали нічиї з цими ж суперниками. Натомість Хорватії U-21 та Туреччині U-21 українці поступилися.

Мельгоса очолив молодіжку в рамках побудови системи під колишнього керманича національної команди України Сергія Реброва. Іспанець як соратник вітчизняного фахівця повинен був готувати кадри під ігрову модель Реброва. Після звільнення останнього експерти пророкували й відставку Мельгосу.

Найімовірніше, наступним головним тренером молодіжної збірної України стане Дмитро Михайленко. На цей момент він працює з Україною U-19. Наприкінці червня розпочнеться фінальний турнір Чемпіонату Європи, де юні «синьо-жовті» позмагаються щонайменше за місце на Чемпіонаті світу серед 20-річних.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Українська асоціація футболу Збірна України

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