Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 U-21 обіграла Румунію у Лізі націй

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 U-21 обіграла Румунію у Лізі націй
Українки зіграють з Угорщиною за перемогу в групі

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Карина Панчук з 9 очками

Жіноча збірна України з баскетболу U-21 3х3 здобула впевнену перемогу в стартовому матчі групового раунду п’ятого стопу Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наші дівчата обіграли Румунію з рахунком 21:7.  

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Карина Панчук з 9 очками.

О 19:20 українки зіграють з  Угорщиною за перемогу в групі. У фінальний матч стопу вийде лише переможець групи.

Ліга націй 3х3. Жінки, U-21. Група А

Дебрецен, Угорщина

Україна – Румунія 21:7

Україна: Богдана Лапхан 4, Карина Панчук 9 (1 дальній), Євгенія Безкоровайна 6, Тетяна Ткаченко 2.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

27 серпня наша команда зіграє проти збірної Данії
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
Вчора, 10:25
У червні Тетяна Юркевічус допомогла збірній України 3х3 здобути путівку на чемпіонат Європи-2025
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі
25 серпня, 17:38
Наша команда проведе три тренування перед матчем
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
18 серпня, 17:07
Іссуф Санон віддав 5 передач у грі зі Швейцарією
Санон увійшов до топ-5 найкращих асистентів в історії збірної України з баскетболу
18 серпня, 11:52
Трансляцію матчу Україна – Швейцарія дивіться на платформі Київстар ТВ, а також в плеєрі YouTube FIBA
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
16 серпня, 10:31
Україна зіграє зі Швейцарією у Ризі
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
16 серпня, 10:14
Початок матчу Нідерланди – Україна – о 22:00 за київським часом
Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16
8 серпня, 10:42
Завтра, 8 серпня, о 22:00 українці зустрінуться з Нідерландами
Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
7 серпня, 19:44
Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи
29 липня, 18:36

