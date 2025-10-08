Головна Спорт Новини
Збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті світу (U-20) з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті світу (U-20) з футболу
Україна мінімально поступається Іспанії й завершує боротьбу на чемпіонаті світу в Чилі

Україна поступилася Іспанії в 1/8 фіналу

7 жовтня юнацька збірна України U-20 на мундіалі в Чилі в 1/8 фіналу зустрічалася з Іспанією. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У першому таймі синьо-жовті робили ставку на швидкі атаки, розраховуючи на бомбардирські якості Матвія Пономаренка. Саме центрфорвард був найпомітнішим у складі нашої команди в першій половині: після фолу на ньому іспанці отримали єдиний у таймі «гірчичник».

Суперник більше володів м’ячем, а особливою активністю в його складі вирізнявся Пабло Гарсія. Одного разу нападник небезпечно пробивав головою з лінії воротарського, а згодом змусив Крапивцова реагувати на удар метрів із 16.

У середині тайму іспанці заробили кутовий на правому фланзі, який став результативним. Розіграш стандарту завершився передачею Мендоси на Пабло Гарсія, якому дозволили пробити з лінії воротарського.

Майже відразу українці могли відновити паритет, але після флангової передачі зліва Пономаренко не дотягнувся до м’яча. Перед перервою Матвій мав ще один момент: після штрафного у виконанні Кревсуна форвард пробив головою у дальній кут — поруч зі стійкою.

Після перерви Україна додала – збільшила темп, перевела гру на половину поля іспанців і почала частіше загрожувати їхнім воротам. Після одного з ударів м’яч рикошетом від захисника пролетів над самісінькою поперечиною. Згодом Гусєв завершував розіграш стандартного положення ударом у дальній кут – і знову поряд із площиною воріт.

Дуже емоційними вийшли останні хвилини. Синьо-жовті атакували майже всією командою, але Пищуру не вистачило зовсім трохи, щоб влучно пробити з розвороту. У підсумку – 0:1, Україна мінімально поступається Іспанії й завершує боротьбу на чемпіонаті світу в Чилі.

ЧС-2025 (U-20). 1/8 фіналу

Україна (U-20) – Іспанія (U-20) – 0:1 (0:1)

Гол: Пабло Гарсія (24).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

