Табличку України під час відкриття Олімпіади несла росіянка. Деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Табличку України під час відкриття Олімпіади несла росіянка. Деталі скандалу
Через костюм і окуляри особистість волонтерки була розсекречена лише кілька днів тому
фото: The Guardian

Анастасія Кучерова заявила, що не підтримує політику Кремля

Через десять днів після урочистого відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 у Мілані стали відомі неоднозначні подробиці параду країн. Про це повідомляє «Главком».

Росіянка поруч з українськими спортсменами

Як з’ясувалося, під час параду націй стилізовану табличку з написом Ukraine перед нашою делегацією несла росіянка Анастасія Кучерова. Упродовж самої церемонії анонімність волонтерів зберігалася завдяки спеціальним костюмам і лижним окулярам, що повністю закривали обличчя, проте згодом жінка сама вирішила розкрити свою роль у соцмережах та інтерв’ю для західних медіа.

За початковим планом організаторів, волонтери мали нести назви країн, розподілених між ними випадковим чином. Однак, за словами самої Кучерової, хореограф заходу пізніше запитав, чи має хтось із присутніх особливі побажання. Саме тоді Анастасія, яка проживає в Мілані вже 14 років і не відвідувала Росію з 2018 року, виявила бажання йти попереду української збірної.

Причини вибору Кучерової

Свій вчинок волонтерка пояснила прагненням висловити незгоду з агресивною політикою Кремля та продемонструвати солідарність із народом України, попри своє походження. Зокрема, в інтерв’ю для Associated Press Кучерова розповіла, що українські атлети нібито впізнали, що вона з Росії, та зверталися до неї російською мовою. Для волонтерки це стало приводом розмірковувати про глибокий зв’язок між народами, який міг би існувати, якби не війна. Проте для самих спортсменів ситуація виглядала зовсім інакше. Делегацію очолювали шорт-трекерка Єлизавета Сидорко та фігурист Кирило Марсак, чиї батьки зараз перебувають на фронті. Коли Кучерова пообіцяла їм, що весь стадіон зустріне їх оваціями стоячи, українці поставилися до її слів скептично, адже для людей, чиє життя спустошене війною, подібні жести з боку росіян виглядають недоречними.

Реакція українського суспільства

В Україні новина про те, що перед національною збірною крокувала громадянка країни-агресорки, викликала хвилю обурення. Багато хто розцінив це як прокол організаторів або навіть цинічне знущання з боку Міжнародного олімпійського комітету. Кучерова ж стверджує, що під час виходу на арену плакала під окулярами, усвідомлюючи право українців на ненависть до кожного росіянина. Попри її спроби виставити це як акт демократичної свободи, інцидент став черговим підтвердженням того, наскільки болючими та недоречними є будь-які спроби примирення на спортивних майданчиках, поки триває збройна агресія.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що МОК прокоментував появу російського прапора на церемонії відкриття Олімпіади.

