Маліновський потрапив до збірної тижня кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Маліновський у грі проти Азербайджану відзначився голом та асистом

Руслан отримав від Sofascore оцінку 8,8 за гру проти Азербайджану

Півзахисник збірної України з футболу Руслан Маліновський потрапив до команди тижня за версією аналітичного порталу SofaScore за підсумками матчів європейського відбору на чемпіонат світу 2026 року. Про це інформує «Главком».

Team of the Week provided by Sofascore

Руслан отримав від Sofascore оцінку 8,8 за гру проти Азербайджану, у якій відзначився голом та асистом.

Як повідомляв «Главком», Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Руслан Маліновський НОВИНИ ФУТБОЛУ

